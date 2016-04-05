andrijk777 написав:[quote="54534 Його плани змінюються в залежності від обставин. Впевнений 24.02 плану "уничтожить Украину" не було. Був план "кусок оторвать" чи "денацификация и демилитаризация", та не важливо. На сьогодні напевне план змінився. Можливо став "уничтожить Украину". Завтра план може знову змінитись.
Якщо був напад на Київ, значить був план встановити свій маріонетковий режим. Враховуючи сказане Дерипаскою, ці плани нікуди не поділися.
где то в 10х числах июля, белорусы нападут на центральную Украину, сильно отгребут, оставят нам много оружия, и смоются...
А мы Минск расхуярим несуществующими у нас Химерами как люфтваффе 23июня 41го?
...в проєкті закону вказано, що "прийняття до Російської Федерації як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу".
Таким чином тепер Росія може окупувати будь-яку територію іноземної держави. І під дулами автоматів провести там так званий "референдум". А отримавши необхідний результат, включити цю територію до складу Російської Федерації. А вже після цього погрожувати усьому світу ядерною зброєю, якщо країна захоче відновити свою територіальну цілісність. Адже з боку російської влади це вже буде "посягання на територіальну цілісність Російської Федерації", за якою вони мають право застосувати ядерну зброю.
У Бучі на Київщині місцеві допомагали правоохоронцям та журналістам із ідентифікацією російських військових злочинців.
Зокрема, дві родини, які пережили окупацію, самі знайшли своїх катів після їх втечі з Київщини. А ідентифікувати їх повністю змогла команда Слідство.Інфо.
Наприклад, Андрєя Рябченка вирахували через його ж необачність. Якось він вкрав телефон у бучанців. Але забув перелогінитись, тому всі його фотографії та контакти дублювалися на інший смартфон власника. Тож Слідство.Інфо ідентифікувало його по фотографіям та телефонній книзі.
А вже після втечі росіян і звільнення Бучі потерпілі самі встановили, ким є “сержант Нікіта”, який тероризував і знущався над родиною. Вони памʼятали його імʼя, вік та з якого він військового підрозділу. У списку 64-ї мотострілецької бригади, який опублікувала українська розвідка, був тільки один сержант з таким іменем та віком — 25-річний Нікіта Олексійович Акімов. Журналісти знайшли його в соцмережах, а місцеві підтвердили.
Наприкінці квітня українські прокурори оголосили підозри “бучанським катам” у воєнних злочинах проти мирних українців. Однак суду за життя Нікіта Акімов та Андрєй Рябченко не дочекалися. Російські ЗМІ з різницею у кілька тижнів повідомили про поховання обох. Там їх чекає вже інший суд. https://t.me/irpingrisha/8410?single
У рф недостаточно сил, чтобы продолжать оккупацию Херсонщины, – CNN со ссылкой на администрацию США. Враг приближается к пределу, когда не сможет дальше сохранять оккупационный режим в регионе на фоне активизации партизанов и контрнаступления ВСУ. https://edition.cnn.com/2022/07/01/poli ... index.html
Хотілося б побачити "жеста доброї волі", але шось підказує, що без чарівного пенделя від ЗСУ не обійдеться
fler написав:У рф недостаточно сил, чтобы продолжать оккупацию Херсонщины, – CNN со ссылкой на администрацию США. Враг приближается к пределу, когда не сможет дальше сохранять оккупационный режим в регионе на фоне активизации партизанов и контрнаступления ВСУ. https://edition.cnn.com/2022/07/01/poli ... index.html
Хотілося б побачити "жеста доброї волі", але шось підказує, що без чарівного пенделя від ЗСУ не обійдеться
вот как орки воюют на Херсонщине (75 человек расстрелял Саня( днровец) россиян-насильников)