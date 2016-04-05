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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1522152315241525
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:50

Schmit
https://www.youtube.com/watch?v=F1DG2nsrAYg

Ось тут з 25 по 23 хвилину вся інформація по Богдані і по Зміїному від людини, яка шарить в темі.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:50

  sashaqbl написав:

Я не знаю, хто цей дід і звідки він бере свою інформацію. Але я знаю, хто такий Чмут. Тому лишаюсь при своїй думці.

Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети (бо генерал Марченко), і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 02 лип, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:51

  Hotab написав:
  alfredhaos написав:Извините, но это наглая ложь

Може і не нагла.
Амстор (червоним колом) це одна з трьох найбільших будівель в окрузі.
Синім колом будівлі заводу, одну з них теж зруйнували. Так що ...


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Помогаете конашенкову (или кто там у них?) отмазываться?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:05

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань

Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:34

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Валентина Емінова - 10 хороших новин 28 червня

Сьогодні 125-й день як друга армія світу з кінця бере Київ за чотири дні і влаштовує парад у столиці. Зате ми їм вже влаштували парад - гробів у Бурятії, чемпіоні росії з кількості загиблих. Їхні баби нарешті навіть вийшли на якусь акцію протесту.

:)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:58

Львів готується до можливого наступу військ з території Білорусі

У місті створюють штаби оборони та стратегічні запаси продуктів

Окрім того, за словами Андрія Садового, треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.
jump
 
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