RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1523152415251526>
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:50

Schmit
https://www.youtube.com/watch?v=F1DG2nsrAYg

Ось тут з 25 по 23 хвилину вся інформація по Богдані і по Зміїному від людини, яка шарить в темі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:50

  sashaqbl написав:

Я не знаю, хто цей дід і звідки він бере свою інформацію. Але я знаю, хто такий Чмут. Тому лишаюсь при своїй думці.

Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети (бо генерал Марченко), і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 02 лип, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 2994
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:05

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань

Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.
Schmit
 
Повідомлень: 2994
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:34

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13583
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Валентина Емінова - 10 хороших новин 28 червня

Сьогодні 125-й день як друга армія світу з кінця бере Київ за чотири дні і влаштовує парад у столиці. Зате ми їм вже влаштували парад - гробів у Бурятії, чемпіоні росії з кількості загиблих. Їхні баби нарешті навіть вийшли на якусь акцію протесту.

:)
Bobua
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 24.08.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 13:58

Львів готується до можливого наступу військ з території Білорусі

У місті створюють штаби оборони та стратегічні запаси продуктів

Окрім того, за словами Андрія Садового, треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.
jump
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:17

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань

Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.

При Порошенку почали відмовлятись від Кразів на користь білорусько-російського шасі МАЗ (клеїли шильдик Богдан) і в ЗСУ.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/chto ... 2019102400
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6295
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:20

  jump написав:Львів готується до можливого наступу військ з території Білорусі

У місті створюють штаби оборони та стратегічні запаси продуктів

Окрім того, за словами Андрія Садового, треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.

На Львов не будут наступать,недолгое наступление будет на центр...пусть расслабится...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.

Там взагалі ні слова про КРАЗ нема...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1523152415251526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (479)
02.07.2022 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.