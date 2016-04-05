Я не знаю, хто цей дід і звідки він бере свою інформацію. Але я знаю, хто такий Чмут. Тому лишаюсь при своїй думці.
Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати. Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети (бо генерал Марченко), і боеприпаси....... Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 02 лип, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати. Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси....... Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати. Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси....... Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.
Сьогодні 125-й день як друга армія світу з кінця бере Київ за чотири дні і влаштовує парад у столиці. Зате ми їм вже влаштували парад - гробів у Бурятії, чемпіоні росії з кількості загиблих. Їхні баби нарешті навіть вийшли на якусь акцію протесту.
Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати. Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси....... Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.