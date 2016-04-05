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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1523152415251526
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:10

Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:18

  fler написав:Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?

40+ км в зависимости от типа артилерии
vitaliian
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