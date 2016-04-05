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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1523152415251526
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:10

Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:18

  fler написав:Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?

40+ км в зависимости от типа артилерии
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 17:22

  fler написав:Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?

москальская арта - 19-25км
РЗСО
град 20-40 км
торнадо 35 км
смерч 70-90 км
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Русские идут грабить Донбасс | Виталий Портников

pesikot
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2
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 17:44

  edvardd написав:
  fler написав:Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?

москальская арта - 19-25км
РЗСО
град 20-40 км
торнадо 35 км
смерч 70-90 км
Николаев - Херсон 60 км расстояние по воздуху. Чтобы отогнать смерчи за зону досягаемости Николаева, необходимо освободить Херсон с Цюрупинском который теперь Олешки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 17:47

  edvardd написав:
  fler написав:Для бомбардування Миколаєва росіяни використовують ракети, а не артилерію. ЗСУ вдалося відігнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту.
https://24tv.ua/obstrili-mikolayeva-kim ... u_n2065170

Хто мені підкаже, яка це відстань?

москальская арта - 19-25км
РЗСО
град 20-40 км
торнадо 35 км
смерч 70-90 км

Думаю ви спутали Торнадо з Ураганом.

У Торнадо є варіант Г (град) , б'є як Град. І є С (смерч), відповідно б'є на 120 км максимум. В решті десь так.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:24

  Hotab написав:
  edvardd написав:москальская арта - 19-25км
РЗСО
град 20-40 км
торнадо 35 км
смерч 70-90 км

Думаю ви спутали Торнадо з Ураганом.

У Торнадо є варіант Г (град) , б'є як Град. І є С (смерч), відповідно б'є на 120 км максимум. В решті десь так.


Дякую всім за відповіді. Сидіти мені в Києві, мабуть, ще довго, пару місяців :roll:
До речі, маю сумніви про напад білоруської армії. Таке відчуття, що Лукаш якось викрутиться, щоб не воювати.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:39

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.

Там взагалі ні слова про КРАЗ нема...

Десь на 27:20 хвилині "...треба помінять всього лиш шасі, артилерійську частину ...". А яке там шасі? Так отож. Зауваження там такі ж, як до Нептуна - "все погано, все треба замінити і переробити". Як на мене - це був саботаж.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:45

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати.
Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси.......
Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.

Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань

Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.

рюкзаки авакова вспомните-это не политика и саботаж.Это бабки,бабки!!!
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:56

  konstantin kirovograd написав:
  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань

Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.

рюкзаки авакова вспомните-это не политика и саботаж.Это бабки,бабки!!!


Кремлівські "бабки,бабки!!!"? Можливо.
Українська САУ "Богдана", випробування якої саботували після 2019-го, нищить ворогів на фронті – Пашинський
Українська далекобійна САУ "Богдана" у калібрі 155 мм була повністю готова до держвипробувань ще у 2019 році, але вони почалися лише за три місяці до повномасштабного нападу Росії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку голови асоціації оборонних підприємств Сергія Пашинського.

Він нагадує, що українська далекобійна САУ "Богдана" у "натівському" калібрі 155 мм, здатна знищувати ворога на відстані у 42 км, вперше пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році. У вересні 2019-го САУ була повністю готова до держвипробувань.

"Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генерального штабу насмерть блокували подальші випробування. І тільки після призначення Рєзнікова О.Ю. міністром оборони та Залужного В.Ф. головнокомандувачем Збройних сил України відомчі випробування розпочалися. Буквально за 3 місяці до нападу Росії. 25 лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження – знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу. Але мені вдалося врятувати "Богдану", вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!" – розповів Пашинський.
Schmit
 
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