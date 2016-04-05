Schmit написав:Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.
Там взагалі ні слова про КРАЗ нема...
Десь на 27:20 хвилині "...треба помінять всього лиш шасі, артилерійську частину ...". А яке там шасі? Так отож. Зауваження там такі ж, як до Нептуна - "все погано, все треба замінити і переробити". Як на мене - це був саботаж.
Schmit написав:Та добре, може і так. Можна ж було допрацювати недоліки, але ні, краще тепер жебрати. Напевно і Вільхи були погані (тепер просимо Хаймарс), і Стугни (їх замовляли тільки араби), і різноманітні бронемобілі (тепер доводиться переобладнувати прості пікапи), і катери (бо порохоботські), і бронежилети, і боеприпаси....... Хороше виправдання, щоб два роки не включати це все у ДОЗ.
Будь-ласка, прослухайте. Там набагато більше інформації, ніж у Вас питань
Послухав. Виходить, когось не задовольнило шасі КРАЗ. Щось подібне було з Нептуном, у результаті проект загальмував на два роки. Думаю, це все брудна політика чи саботаж.
рюкзаки авакова вспомните-это не политика и саботаж.Это бабки,бабки!!!
Українська далекобійна САУ "Богдана" у калібрі 155 мм була повністю готова до держвипробувань ще у 2019 році, але вони почалися лише за три місяці до повномасштабного нападу Росії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку голови асоціації оборонних підприємств Сергія Пашинського.
Він нагадує, що українська далекобійна САУ "Богдана" у "натівському" калібрі 155 мм, здатна знищувати ворога на відстані у 42 км, вперше пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році. У вересні 2019-го САУ була повністю готова до держвипробувань.
"Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генерального штабу насмерть блокували подальші випробування. І тільки після призначення Рєзнікова О.Ю. міністром оборони та Залужного В.Ф. головнокомандувачем Збройних сил України відомчі випробування розпочалися. Буквально за 3 місяці до нападу Росії. 25 лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження – знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу. Але мені вдалося врятувати "Богдану", вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!" – розповів Пашинський.