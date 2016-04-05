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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1524152515261527
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:До речі, маю сумніви про напад білоруської армії. Таке відчуття, що Лукаш якось викрутиться, щоб не воювати.
Нападуть і здадуться.Викопають нам картоплю й повернуться вже на мінськ.
https://t.me/c/1210003725/20426
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:38

  Мизантрóп написав:
  fler написав:До речі, маю сумніви про напад білоруської армії. Таке відчуття, що Лукаш якось викрутиться, щоб не воювати.
Нападуть і здадуться.Викопають нам картоплю й повернуться вже на мінськ.
https://t.me/c/1210003725/20426

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень ворогів Мінська. Про це у суботу, 2 липня, повідомив Telegram-канал видання «Sputnik Білорусь».

Лукашенко також розповів, що три дні тому Збройні сили України намагалися завдати удару по військових об'єктах Білорусі. За його словами, всі ракети було перехоплено.

«Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, – сказав Олександр Лукашенко. – Що це таке? Я вас запевняю: жоден солдат Білорусі на території України не воює».

Крім того, білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що Захід «вирощує в Україні монстра». Він також заявив, що в минулому Західна Європа «вирощувала монстра на ім'я фашистська Німеччина». https://glavcom.ua/world/world-politics ... 57691.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:45

Массовые протесты начались вчера в Каракалпакстане - республике в составе Узбекистана (де-юре Каракалпакстан считается суверенной республикой, хотя де-факто он ближе к автономии). Поводом явилось массовое недовольство анонсированным референдумом по правкам в конституцию Узбекистана. Хотя основным предлогом к правкам являлась возможность обнулить сроки президента страны (нет, такую манипуляцию придумали не в РФ, в Узбекистане это давняя практика), помимо этого правки предполагали значительное урезание автономии Каракалпакстана. Недовольные урезанием прав, а также сложной экономической ситуацией и нехваткой воды в регионе, люди начали массово митинговать. Полиция и внутренние войска пытались жестко разгонять протестующих, есть свидетельства, что применялись, в том числе, и боевые патроны, однако массовые митинги продолжают проходить во многих городах. По последним сведениям, ряд протестующих из других городов выдвинулся в столицу Каракалпакстана - Нукус, происходят стычки с полицией и внутренними войсками на блокпостах.

https://t.me/ressentiment_channel/26114
Президент Узбекистана вводит войска в Каракалпакию, однако одновременно с этим принял решение не вносить поправки, отменяющие её автономный статус в конституцию.

По всей видимости, происходящее имеет чисто внутреннее происхождение. Обычная история: новый вождь сталкивается со старой гвардией, которая прекрасно чувствовала себя при прежнем вожде и, естественно, желает сохранить позиции. Что автоматически ставит нового лидера перед выбором - становиться марионеткой предыдущих группировок или потеснить их и начать строительство новых балансов с новыми люьми.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3486
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лип, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лисичанск
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:38

  Faceless написав:ЛАД
В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".
У вас якась хвороблива, і при тому необярунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати


ваш диалог про признание (или непризнание) лднр навеял в памяти одну "книжку"
российского гуру криминального романа Владимира Шитова (автора 3х десятков романов "про ментов и бандюков"), в конце 90х когда зачитывались "Антикиллером" Данила Корецкого и прочей криминальной фигней на каждом судне валялось под сотню подобных романов в каждой каюте,

сюжет романа -чеченцы в Питере хозяйничают как у себя дома (заказные убийства, рэкет, наркотики, оружие), но как только питерские опера выходят на их след-смываются в Чечню, и вот опера посылают в Чечню арестовать подозреваемых (дальше сами понимаете , что с ним там происходит)

это было написано в 1994-1997(условно), сейчас это российская реальность (раньше говорили "с Дона выдачи нет", теперь таких регионов десяток (и практически весь Кавказ+ еще с пяток "автономных"), т.е. центральная власть Путина заканчивается где в Воронеже(условно), так вот в 2015-2016 была идея "впихнуть" квази-республики в Украину (выборы, амнистия боевиков и тд по плану пуйла), на это центральная власть Киева не пошла (получить аналог Чечни-это гибель государству)

поэтому глупость людей, подобных ЛАД состоит в том, что политика умиротворения врага дает кратковременную передышку, но в конечном итоге ведет к поражению

Это совсем не новая мысль, но прозвучала она еще раз из уст нашего президента на этой неделе в отношении наших западных партнеров , уступить пуйлу-значит сдать Украину и в итоге сдаться.

Еще одно воспоминание из позднего СССР:
в ноябре 1989 пассажирское судно Казахстан стояло в ремонте в Неаполе (и верфь выделила какие деньги на "культурное мероприятие"(автобус и билеты не экскурсию) в РИМ
на обратном пути нас(человек 50) завезли в придорожный "ресторан" покушать, узнав что мы "русские" хозяева ресторана стали угощать , были очень возбужденные (нам было непонятно такое радушие), показывали большой палец вверх-"Горбачев карашо", мир дружба

спустя 5 лет (когда россия развязала уже четвертую войну за 3 года), стало понятно почему так радовались итальяшки и те же немцы ФРГ (которые были нашими основными туристами)-45 лет страха закончились, Горбачев просто избавил их от страха, с которым они жили больше 40 лет...
в 2022м к ним снова вернулся тот страх
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:40

https://www.unian.ua/war/krim-h-22-u-rf ... 88310.html

Якщо ми говоримо про ракети Х-22, то, згідно з лише відкритими джерелами, у них було до тисячі таких ракет. Не всі вони придатні для використання. А з огляду на те, що умови зберігання цих ракет були не ідеальними, не всі з них підлягають застосуванню. Але навіть якщо говорити про 1/3 цього потенціалу, придатного до застосування, це дуже багато. Однак, на жаль, коли закінчаться ракети Х-22, у них є на зберіганні ще давніші анахронізми. І вони їх використовуватимуть", - спрогнозував експерт.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:45

спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новые санкции и жесткие высказывания западных лидеров
«Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая и какой-то политический разум частично остался еще у коллективного Запада. То, что этот разум полностью сохранен у нашей страны, в этом у меня нет никакого сомнении», - заявил он в интервью российским пропагандистским СМИ.
https://zn.ua/WORLD/v-kremle-na-fone-us ... apada.html
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:59

подготовка

‼️Провокація в Білорусії
▫️лукашенко загрожує військовою відповіддю, якщо будуть удари по Гомелю, Мозирському НПЗ, аеропорту, аеродрому в Лунінці чи Бресті
▫️Судячи з контексту та географічного розташування об'єктів, перерахованих диктатором, ці погрози адресовані Україні. "Відповідь буде миттєва. В одну секунду!", - заявив лукашенко.
▫️Таке точне перерахування об'єктів, по яких "не можна" завдавати ударів (ми й не збиралися), ймовірно, свідчать про те, що там можуть готуватися провокації з метою звинуватити Україну та втягнути білорусь у війну.
edvardd
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