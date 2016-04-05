Нападуть і здадуться.Викопають нам картоплю й повернуться вже на мінськ.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 19:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нападуть і здадуться.Викопають нам картоплю й повернуться вже на мінськ.
Додано: Суб 02 лип, 2022 19:38
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень ворогів Мінська. Про це у суботу, 2 липня, повідомив Telegram-канал видання «Sputnik Білорусь».
Лукашенко також розповів, що три дні тому Збройні сили України намагалися завдати удару по військових об'єктах Білорусі. За його словами, всі ракети було перехоплено.
«Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, – сказав Олександр Лукашенко. – Що це таке? Я вас запевняю: жоден солдат Білорусі на території України не воює».
Крім того, білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що Захід «вирощує в Україні монстра». Він також заявив, що в минулому Західна Європа «вирощувала монстра на ім'я фашистська Німеччина».
Додано: Суб 02 лип, 2022 19:45
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лип, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Лисичанск
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:38
ваш диалог про признание (или непризнание) лднр навеял в памяти одну "книжку"
российского гуру криминального романа Владимира Шитова (автора 3х десятков романов "про ментов и бандюков"), в конце 90х когда зачитывались "Антикиллером" Данила Корецкого и прочей криминальной фигней на каждом судне валялось под сотню подобных романов в каждой каюте,
сюжет романа -чеченцы в Питере хозяйничают как у себя дома (заказные убийства, рэкет, наркотики, оружие), но как только питерские опера выходят на их след-смываются в Чечню, и вот опера посылают в Чечню арестовать подозреваемых (дальше сами понимаете , что с ним там происходит)
это было написано в 1994-1997(условно), сейчас это российская реальность (раньше говорили "с Дона выдачи нет", теперь таких регионов десяток (и практически весь Кавказ+ еще с пяток "автономных"), т.е. центральная власть Путина заканчивается где в Воронеже(условно), так вот в 2015-2016 была идея "впихнуть" квази-республики в Украину (выборы, амнистия боевиков и тд по плану пуйла), на это центральная власть Киева не пошла (получить аналог Чечни-это гибель государству)
поэтому глупость людей, подобных ЛАД состоит в том, что политика умиротворения врага дает кратковременную передышку, но в конечном итоге ведет к поражению
Это совсем не новая мысль, но прозвучала она еще раз из уст нашего президента на этой неделе в отношении наших западных партнеров , уступить пуйлу-значит сдать Украину и в итоге сдаться.
Еще одно воспоминание из позднего СССР:
в ноябре 1989 пассажирское судно Казахстан стояло в ремонте в Неаполе (и верфь выделила какие деньги на "культурное мероприятие"(автобус и билеты не экскурсию) в РИМ
на обратном пути нас(человек 50) завезли в придорожный "ресторан" покушать, узнав что мы "русские" хозяева ресторана стали угощать , были очень возбужденные (нам было непонятно такое радушие), показывали большой палец вверх-"Горбачев карашо", мир дружба
спустя 5 лет (когда россия развязала уже четвертую войну за 3 года), стало понятно почему так радовались итальяшки и те же немцы ФРГ (которые были нашими основными туристами)-45 лет страха закончились, Горбачев просто избавил их от страха, с которым они жили больше 40 лет...
в 2022м к ним снова вернулся тот страх
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:40
Якщо ми говоримо про ракети Х-22, то, згідно з лише відкритими джерелами, у них було до тисячі таких ракет. Не всі вони придатні для використання. А з огляду на те, що умови зберігання цих ракет були не ідеальними, не всі з них підлягають застосуванню. Але навіть якщо говорити про 1/3 цього потенціалу, придатного до застосування, це дуже багато. Однак, на жаль, коли закінчаться ракети Х-22, у них є на зберіганні ще давніші анахронізми. І вони їх використовуватимуть", - спрогнозував експерт.
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:45
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:59
подготовка
‼️Провокація в Білорусії
▫️лукашенко загрожує військовою відповіддю, якщо будуть удари по Гомелю, Мозирському НПЗ, аеропорту, аеродрому в Лунінці чи Бресті
▫️Судячи з контексту та географічного розташування об'єктів, перерахованих диктатором, ці погрози адресовані Україні. "Відповідь буде миттєва. В одну секунду!", - заявив лукашенко.
▫️Таке точне перерахування об'єктів, по яких "не можна" завдавати ударів (ми й не збиралися), ймовірно, свідчать про те, що там можуть готуватися провокації з метою звинуватити Україну та втягнути білорусь у війну.
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