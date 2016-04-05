Додано: Суб 02 лип, 2022 20:38

Faceless написав: ЛАД

В мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".

У вас якась хвороблива, і при тому необярунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати ЛАДВ мене з логікою все добре, це ви, а не я, пишете неодноразово вже що лднр треба "визнати й забути".У вас якась хвороблива, і при тому необярунтована, зацикленість на нацистах. І, дозвольте вгадаю, все, що ви про них читали - не першоджерело, а якісь радянські тези. То ж що там взагалі вам може щось нагадувати

ваш диалог про признание (или непризнание) лднр навеял в памяти одну "книжку"российского гуру криминального романа Владимира Шитова (автора 3х десятков романов "про ментов и бандюков"), в конце 90х когда зачитывались "Антикиллером" Данила Корецкого и прочей криминальной фигней на каждом судне валялось под сотню подобных романов в каждой каюте,сюжет романа -чеченцы в Питере хозяйничают как у себя дома (заказные убийства, рэкет, наркотики, оружие), но как только питерские опера выходят на их след-смываются в Чечню, и вот опера посылают в Чечню арестовать подозреваемых (дальше сами понимаете , что с ним там происходит)это было написано в 1994-1997(условно), сейчас это российская реальность (раньше говорили "с Дона выдачи нет", теперь таких регионов десяток (и практически весь Кавказ+ еще с пяток "автономных"), т.е. центральная власть Путина заканчивается где в Воронеже(условно), так вот в 2015-2016 была идея "впихнуть" квази-республики в Украину (выборы, амнистия боевиков и тд по плану пуйла), на это центральная власть Киева не пошла (получить аналог Чечни-это гибель государству)поэтому глупость людей, подобных ЛАД состоит в том, чтоЭто совсем не новая мысль, но прозвучала она еще раз из уст нашего президента на этой неделе в отношении наших западных партнеров , уступить пуйлу-значит сдать Украину и в итоге сдаться.Еще одно воспоминание из позднего СССР:в ноябре 1989 пассажирское судно Казахстан стояло в ремонте в Неаполе (и верфь выделила какие деньги на "культурное мероприятие"(автобус и билеты не экскурсию) в РИМна обратном пути нас(человек 50) завезли в придорожный "ресторан" покушать, узнав что мы "русские" хозяева ресторана стали угощать , были очень возбужденные (нам было непонятно такое радушие), показывали большой палец вверх-"Горбачев карашо", мир дружбаспустя 5 лет (когда россия развязала уже четвертую войну за 3 года), стало понятно почему так радовались итальяшки и те же немцы ФРГ (которые были нашими основными туристами)-45 лет страха закончились, Горбачев просто избавил их от страха, с которым они жили больше 40 лет...в 2022м к ним снова вернулся тот страх