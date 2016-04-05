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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:59
Депутат Мазурашу зареєстрував законопроект який, якщо стане законом - розширить коло людей які не підлягають мобілізації, зокрема батьки 2-х дітей до 14 років, чи однієї дитини до 3-х років - https://www.facebook.com/photo?fbid=538 ... 9499975262
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katso
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