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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1525152615271528
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:59

Депутат Мазурашу зареєстрував законопроект який, якщо стане законом - розширить коло людей які не підлягають мобілізації, зокрема батьки 2-х дітей до 14 років, чи однієї дитини до 3-х років - https://www.facebook.com/photo?fbid=538 ... 9499975262 -
katso
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:25

  antey1969 написав:Лисичанск
Ворог каже: "так, захоплено" з фото і відео, Атестович - "ні, але назвав ситуацію загрозливою" https://nv.ua/ukr/ukraine/events/arestovich-sprostuvav-informaciyu-rosiyan-pro-zahoplennya-lisichanska-novini-ukrajini-50253906.html
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:51

Visky
Сейчас идет организованный отход от Лисичанска, пока еще есть такая возможность.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 00:21

antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 00:27

  Visky написав:antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.

Саме тому і кажуть, що Лисичанськ ще наш, щоб ворог сумнівався.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 06:53

Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
vitaliian
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