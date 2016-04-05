antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.
Visky написав:antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.
Саме тому і кажуть, що Лисичанськ ще наш, щоб ворог сумнівався.
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.
По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.