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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1526152715281529>
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:51

Visky
Сейчас идет организованный отход от Лисичанска, пока еще есть такая возможность.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 00:21

antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 00:27

  Visky написав:antey1969 Схоже, він відбувався останніми днями до нового укріпрайону навколо Сіверська під перехресним обстрілом вздовж коридору, а зараз його майже завершено. Схоже, центр Лисичанська віддано без бою. Після форсування малими групами Сіверського Донця з півночі ворогом і захоплення ним Привілля та Шипилівки ситуація складалася вкрай загрозливою, залишався лише східний коридор і майже одна дорога для відходу.

Саме тому і кажуть, що Лисичанськ ще наш, щоб ворог сумнівався.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 06:53

Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 07:26

  vitaliian написав:
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

Німці дарма переживають.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Белгороді вночі були бавовни. Щось зруйновано, хтось постраждал. Є версія, що їх ППО збило їх ракету, яка летіла у напрямок Харкова, та впала та вибухнула.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:26

⚡️У Мелітополі ЗСУ повністю знищили російську військову базу — мер міста

▫️Він повідомив, що 1 з 4 військових баз окупантів було повністю знищено. "Від рашистів максимум, що ми готові прийняти - це жест доброї волі, на честь звільнення нашого Мелітополя і втечі звідти", - додав він.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:29

  Vlad442 написав:У Белгороді вночі були бавовни. Щось зруйновано, хтось постраждал. Є версія, що їх ППО збило їх ракету, яка летіла у напрямок Харкова, та впала та вибухнула.

У ніч проти 3 липня у Білгороді, Росія, стався потужний вибух. В результаті п'ятеро людей загинули і ще четверо отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина.
За словами мера В'ячеслава Гладкова, частково пошкоджено 11 квартир, також було пошкоджено щонайменше 39 приватних будинків. П'ять із них були повністю зруйновані.
Офіційні особи не повідомили, чи було це бомбардування чи артилерійські удари. Однак губернатор згадав роботу ППО до і під час вибуху.
Крім того, російські Telegram-канали повідомили, що сьогодні вночі Курськ зазнав ракетного обстрілу.
https://enovosty.com/news/news_abroad/f ... aram-video
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:31

  Vlad442 написав:У Белгороді вночі були бавовни. Щось зруйновано, хтось постраждал. Є версія, що їх ППО збило їх ракету, яка летіла у напрямок Харкова, та впала та вибухнула.

Вот видео
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

The Daily Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... -joins-eu/
Як пише видання, голосування залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від чисельності їх населення. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/nim ... 53920.html
Ой+
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