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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1526152715281529
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:10

  vitaliian написав:
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

Когда в "Некст хандред еарз" прочитал, что Польша будет постепенно отбирать у Германии влияние в Европе, долго не мог представить, как это возможно. Теперь мы видим тенденцию, что Польша станет ключевым игроком балто-черноморского блока стран. И в этом качестве, да, вполне сможет сместить Германию.
juristkostya
 
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По критичній інфраструктурі

Харьков: в 4 утра оккупанты нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры города. Предварительно среди гражданских пострадавших нет", - говорится в сводке
https://www.unian.net/war/situaciya-v-h ... 88565.html
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:22

Лебідь, щука та рак((

Всіх членів НАТО розділили на три категорії: «яструби», «голуби» та «страуси».
«яструби» - країни, які вважають, що Росії потрібно дати максимально разючу відсіч, позбавивши її можливості здійснювати акти агресії у майбутньому. Яскравим представником «яструбів» є Польща. Також країни цієї групи виступають за повернення всіх тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим та Донбас.
«голуби» - країни, які виступають за якнайшвидше припинення бойових дій в Україні навіть за рахунок територіальних поступок з української сторони. Вони погодилися б на відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а також визнали б нинішній статус Криму, ДНР і ЛНР. Британське видання цитує чиновника однієї зі скандинавських країн, який називає такий підсумок «несправедливим, але практичним».
До «страусів» – The Sunday Times відносить країни, які намагаються максимально дистанціюватися від подій в Україні, вирішуючи внутрішні питання. Вони лише формально підтримують рішення Альянсу. На думку журналістів, до «страусів» належать країни Південної Європи.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:24

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

Когда в "Некст хандред еарз" прочитал, что Польша будет постепенно отбирать у Германии влияние в Европе, долго не мог представить, как это возможно. Теперь мы видим тенденцию, что Польша станет ключевым игроком балто-черноморского блока стран. И в этом качестве, да, вполне сможет сместить Германию.

Германия пассивные гомосеки, вместо того, чтоб отгрузить за деньги бронетранспортеров, укрепив свое лидерство, которые их промышленность готова поставить незамедлительно, они выражают озабоченности и сомнения. А какой из пассивного гомосека может быть лидер?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:35

  Камикадзе написав:
Главный недостаток ракеты [Х-22] ЖРД - взрывопасный двигатель - запуск двигателя происходит после отцепки от самолета (большой процент отказов при запуске и тогда ракета падает на землю - пускать надо над днр или над морем).


Я предупреждал, что пускать со своей территории нельзя ...
Камикадзе
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У ніч проти 3 липня у Білгороді, Росія, стався потужний вибух. В результаті п'ятеро людей загинули і ще четверо отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина.
За словами мера В'ячеслава Гладкова, частково пошкоджено 11 квартир, також було пошкоджено щонайменше 39 приватних будинків. П'ять із них були повністю зруйновані.

Интересно, чем лупанули - Точкой или Хаймарсом?
Не совсем понятны цели и результаты удара.
crumd
 
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