Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.
По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
Когда в "Некст хандред еарз" прочитал, что Польша будет постепенно отбирать у Германии влияние в Европе, долго не мог представить, как это возможно. Теперь мы видим тенденцию, что Польша станет ключевым игроком балто-черноморского блока стран. И в этом качестве, да, вполне сможет сместить Германию.
Всіх членів НАТО розділили на три категорії: «яструби», «голуби» та «страуси». «яструби» - країни, які вважають, що Росії потрібно дати максимально разючу відсіч, позбавивши її можливості здійснювати акти агресії у майбутньому. Яскравим представником «яструбів» є Польща. Також країни цієї групи виступають за повернення всіх тимчасово окупованих територій України, включаючи Крим та Донбас. «голуби» - країни, які виступають за якнайшвидше припинення бойових дій в Україні навіть за рахунок територіальних поступок з української сторони. Вони погодилися б на відведення російських військ на позиції до 24 лютого, а також визнали б нинішній статус Криму, ДНР і ЛНР. Британське видання цитує чиновника однієї зі скандинавських країн, який називає такий підсумок «несправедливим, але практичним». До «страусів» – The Sunday Times відносить країни, які намагаються максимально дистанціюватися від подій в Україні, вирішуючи внутрішні питання. Вони лише формально підтримують рішення Альянсу. На думку журналістів, до «страусів» належать країни Південної Європи.
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.
По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
Когда в "Некст хандред еарз" прочитал, что Польша будет постепенно отбирать у Германии влияние в Европе, долго не мог представить, как это возможно. Теперь мы видим тенденцию, что Польша станет ключевым игроком балто-черноморского блока стран. И в этом качестве, да, вполне сможет сместить Германию.
Германия пассивные гомосеки, вместо того, чтоб отгрузить за деньги бронетранспортеров, укрепив свое лидерство, которые их промышленность готова поставить незамедлительно, они выражают озабоченности и сомнения. А какой из пассивного гомосека может быть лидер?
Камикадзе написав: Главный недостаток ракеты [Х-22] ЖРД - взрывопасный двигатель - запуск двигателя происходит после отцепки от самолета (большой процент отказов при запуске и тогда ракета падает на землю - пускать надо над днр или над морем).
Я предупреждал, что пускать со своей территории нельзя ...
fler написав:У ніч проти 3 липня у Білгороді, Росія, стався потужний вибух. В результаті п'ятеро людей загинули і ще четверо отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина. За словами мера В'ячеслава Гладкова, частково пошкоджено 11 квартир, також було пошкоджено щонайменше 39 приватних будинків. П'ять із них були повністю зруйновані.
Интересно, чем лупанули - Точкой или Хаймарсом? Не совсем понятны цели и результаты удара.
fler написав:У ніч проти 3 липня у Білгороді, Росія, стався потужний вибух. В результаті п'ятеро людей загинули і ще четверо отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина. За словами мера В'ячеслава Гладкова, частково пошкоджено 11 квартир, також було пошкоджено щонайменше 39 приватних будинків. П'ять із них були повністю зруйновані.
Интересно, чем лупанули - Точкой или Хаймарсом? Не совсем понятны цели и результаты удара.
Больше похоже на ПВО. Много выбитых стекол в разных местах - это признак воздушных хлопков.
crumd написав:Интересно, чем лупанули - Точкой или Хаймарсом? Не совсем понятны цели и результаты удара.
Всё просто - ракета фашистов не долетела до Украины. Вот мастера этой школы - https://www.youtube.com/watch?v=MJ3qT3RWRtk P.S. Ну хоть не только Воронеж, а то всё он один страдал.... вирусим новый МЕМ - "На зло киевской хунте, разбомбим Белгород", ну а шо.. там этнических украинцев полно.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Нед 03 лип, 2022 10:11, всього редагувалось 4 разів.