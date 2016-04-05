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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1527152815291530
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:07

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

Німці дарма переживають.

вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
главное, чтобы дракон не возродился

Чи забезпечить команда президента прозору відбудову України?

многабукаф - но интересно
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:11

  alex_dvornichenko написав:На зло киевской хунте, разбомбиб Белгород"
это ответ западу на химарсы, потом будут говорить видите вы поставляете им оружие, а они стреляют по мирным жителям. Надеюсь запад видит по жпс куда кто стреляет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:13

  vitaliian написав:это ответ западу на химарсы, потом будут говорить видите вы поставляете им оружие, а они стреляют по мирным жителям. Надеюсь запад видит по жпс куда кто стреляет.

50 / 50, я лично больше склоняюсь к рукожопости и аналогавнетному качеству ракет. Запад видит, это для внутреннего потребления будет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:15

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:это ответ западу на химарсы, потом будут говорить видите вы поставляете им оружие, а они стреляют по мирным жителям. Надеюсь запад видит по жпс куда кто стреляет.

50 / 50, я лично больше склоняюсь к рукожопости и аналогавнетному качеству ракет. Запад видит, это для внутреннего потребления будет.

Там всё ещё рассматривают мобилизацию и военное положение в Белгородской, Брянской и Курской областях. Может готовят общественное мнение. Ждём хлопков из Брянска.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:30

  vitaliian написав:Может готовят общественное мнение. Ждём хлопков из Брянска.

Ну... при власти те же людоеды, которые ради общественного мнения сахар по подвалам развозили. Так что не исключено.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:54

Белгородский губернатор. Встреча немноголюдная, для прессы

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 10:57

Утилизация героев роиси

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 11:24

Українці зможуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Війна показала, що українці - це волелюбна нація, яка не кориться несправедливості і не схиляє голови перед агресором. Злочинці та агресори і так мають зброю, щоб чинити свою протиправну діяльність, тож законослухняні громадяни мають отримати можливість захищати себе.

Ремарка.
До слова, право на володіння зброєю, це як і право на водіння машини - потрібно доводити. Тобто, що ви і за станом здоров'я і за знаннями правил користування можете нею володіти безпечно. І для водіння авто, і для користування зброєю потрібно боротися також за тверезий спосіб життя. Щоб алкоголь ставав табу для водіїв та користувачів зброєю. Бо як і кількість смертельних ДТП - є наслідком водіння в стані алкогольного сп'яніння, так і користувачам зброї має бути якось обмежене/заборонене вживання алкоголю.

https://t.me/informnapalm/10129
vitaliian
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