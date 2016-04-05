Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.
По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Українці зможуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Війна показала, що українці - це волелюбна нація, яка не кориться несправедливості і не схиляє голови перед агресором. Злочинці та агресори і так мають зброю, щоб чинити свою протиправну діяльність, тож законослухняні громадяни мають отримати можливість захищати себе.
Ремарка. До слова, право на володіння зброєю, це як і право на водіння машини - потрібно доводити. Тобто, що ви і за станом здоров'я і за знаннями правил користування можете нею володіти безпечно. І для водіння авто, і для користування зброєю потрібно боротися також за тверезий спосіб життя. Щоб алкоголь ставав табу для водіїв та користувачів зброєю. Бо як і кількість смертельних ДТП - є наслідком водіння в стані алкогольного сп'яніння, так і користувачам зброї має бути якось обмежене/заборонене вживання алкоголю.