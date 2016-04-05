Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:28
vitaliian
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:37
Луганская область все?
Investor_K
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:43
Shaman написав: Schmit написав:
я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
главное, чтобы дракон не возродился
Чи забезпечить команда президента прозору відбудову України?
многабукаф - но интересно
Ставлю что чинуши победят.
BIGor
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Додано: Нед 03 лип, 2022 13:20
BIGor написав: Shaman написав: Schmit написав:
я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.
вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
главное, чтобы дракон не возродился
Чи забезпечить команда президента прозору відбудову України?
многабукаф - но интересно
Ставлю что чинуши победят.
если так относится, то выбор - на выход логичен. вопрос, почему раньше это не было сделано.
в мире моих знакомых жить по-честному - не бог весь какое достижение. так что я не настроен столь пессимистично, хотя понимаю сложность этой задачи. повторюсь, если считать, что все плохо надо сваливать или как минимум семью отсюда отправлять.
Shaman
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Додано: Нед 03 лип, 2022 13:53
А лука решил заступиться, чтобы им не стреляли в спину
vitaliian
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