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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1528152915301531
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:28

Ракета попала в калитку дома хорошо что ворота не зацепила

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Луганская область все?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:43

  Shaman написав:
  Schmit написав:я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
главное, чтобы дракон не возродился

Чи забезпечить команда президента прозору відбудову України?

многабукаф - но интересно

Ставлю что чинуши победят.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:20

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Schmit написав:я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
главное, чтобы дракон не возродился

Чи забезпечить команда президента прозору відбудову України?

многабукаф - но интересно

Ставлю что чинуши победят.

если так относится, то выбор - на выход логичен. вопрос, почему раньше это не было сделано.

в мире моих знакомых жить по-честному - не бог весь какое достижение. так что я не настроен столь пессимистично, хотя понимаю сложность этой задачи. повторюсь, если считать, что все плохо надо сваливать или как минимум семью отсюда отправлять.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:53

Оказывается русня наступала на Украину вперёд спиной

А лука решил заступиться, чтобы им не стреляли в спину
vitaliian
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