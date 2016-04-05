если так относится, то выбор - на выход логичен. вопрос, почему раньше это не было сделано.
в мире моих знакомых жить по-честному - не бог весь какое достижение. так что я не настроен столь пессимистично, хотя понимаю сложность этой задачи. повторюсь, если считать, что все плохо надо сваливать или как минимум семью отсюда отправлять.
fler написав:У ніч проти 3 липня у Білгороді, Росія, стався потужний вибух. В результаті п'ятеро людей загинули і ще четверо отримали поранення, у тому числі 10-річна дитина. За словами мера В'ячеслава Гладкова, частково пошкоджено 11 квартир, також було пошкоджено щонайменше 39 приватних будинків. П'ять із них були повністю зруйновані.
Интересно, чем лупанули - Точкой или Хаймарсом? Не совсем понятны цели и результаты удара.
Больше похоже на ПВО. Много выбитых стекол в разных местах - это признак воздушных хлопков.
Панцирь-С1 масса БЧ 5,5 кг, 20 домов не разрушит, сбили свою точку, а она уже наваляла...
vitaliian написав:А лука решил заступиться, чтобы им не стреляли в спину
Ну Лука й артист)) Я зрозумів з його виступу, що участь сябрів у війні звелася до захисту ріфляндії від НАТО. Стоять і захищають спину. Проти всього НАТО стоять, стійко стоять.
Якщо він і пуйлу оцю локшину на вуха ціпляє, то цікаво було подивитися на цей тролінг. 80 рівня: *я, Володю, тебе від цілого НАТО захищаю, від 50 країн. Зайнятий дуже. Ледве стримую натиск. Так що поки відвали від мене зі своїм вмовлянням почати вторгнення*.
Нехай так далі буде. Але, як витягується обличчя у Вови, цікаво було б подивитися.
Щось нарід сумний стоїть. Невже все ж напасти збираються.