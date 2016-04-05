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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1529153015311532
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:19

На многоэтажку в Белгороде упала ступень ракеты российского ЗРПК «Панцирь»

The Insider* с военным экспертом CIT Олегом Ждановым проанализировали появившийся в соцсетях снимок с частью ракеты и пришли у выводу, что это первая ступень российского ЗРПК «Панцирь».

Российское Минобороны заявляло, что по городу нанесли удар тремя украинскими ракетами «Точка-У», которые были сбиты средствами ПВО. Разрушения и возгорание одного из домов объяснили падением обломков.

*The Insider

https://t.me/meduzalive/63629
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:27

  vitaliian написав:
Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.

По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

https://zn.ua/POLITICS/hermanija-boitsj ... graph.html

я думал влияние адекватно взносам/бюджетам/ввп а здесь видимо иначе.

влияние можно оказывать и через количество населения. распределение мест в европарламенте. с 45 миллионами нас в ес не примут, а аграрную с 15 миллионами - шансы появляются.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:40

  vitaliian написав:The Insider* с военным экспертом CIT Олегом Ждановым проанализировали появившийся в соцсетях снимок с частью ракеты и пришли у выводу, что это первая ступень российского ЗРПК «Панцирь».

Жданов уже давно не "военный эксперт", а штатный пропагандист ОП.
Стартовый ускоритель ЗУР Панцирь после выгорания топлива - это алюминиевая труба массой 10 кг.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флер питала для чого задимлювати міст на Крим, напевно для цього :lol:
https://t.me/Tsaplienko/11037
alexop
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Schmit
 
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