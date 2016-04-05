Немецкое правительство не в восторге от перспективы вступления Украины в Евросоюз, поскольку опасается потерять из-за этого влияние в Европе. Такую информацию сообщает The Daily Telegraph.
По данным источника, канцлер ФРГ Олаф Шольц усматривает в укреплении отношений стран Восточной Европы угрозу Германии и Франции. Активное сотрудничество Украины, Польши и стран Балтии после начала полномасштабного вторжения России вызвало у политика серьезную обеспокоенность. Она лишь усилилась после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
vitaliian написав:The Insider* с военным экспертом CIT Олегом Ждановым проанализировали появившийся в соцсетях снимок с частью ракеты и пришли у выводу, что это первая ступень российского ЗРПК «Панцирь».
Жданов уже давно не "военный эксперт", а штатный пропагандист ОП. Стартовый ускоритель ЗУР Панцирь после выгорания топлива - это алюминиевая труба массой 10 кг.
vitaliian написав:The Insider* с военным экспертом CIT Олегом Ждановым проанализировали появившийся в соцсетях снимок с частью ракеты и пришли у выводу, что это первая ступень российского ЗРПК «Панцирь».
Жданов уже давно не "военный эксперт", а штатный пропагандист ОП. Стартовый ускоритель ЗУР Панцирь после выгорания топлива - это алюминиевая труба массой 10 кг.
А вы как считаете, что на снимке? ИМХО бикалиберная схема, диаметр соответствуют Панцирю
Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост
Нынешние выходные, что называется, задались. Сегодня во второй половине дня стало известно. что взорван железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком. Взрыв прогремел в оккупированом селе Любимовка. По этой ветке рашисты перегоняли составы с оружием и военнной техникой на фронт.