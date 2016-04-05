Zebra написав:...фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Он и так уже есть давно в этой области.
Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску. Смотрел видео как наши на мотороллерах тикают с Лисичанска - мне кажется, никакой обороны уже на Краматорском направлении как в Сиверодонецке не будет.
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
да хрен там, там сильноукреплённая оборона...
как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? Путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
да хрен там, там сильноукреплённая оборона...
как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...
сделали 3 линии обороны, хрен прорвутся, да и какая оборона, тут медленноползущее наше наступление... пляжи закрыты...(