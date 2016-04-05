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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15311532153315341535>
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:24

  Howl написав:
  Zebra написав:...фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Он и так уже есть давно в этой области. :(

Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску. Смотрел видео как наши на мотороллерах тикают с Лисичанска - мне кажется, никакой обороны уже на Краматорском направлении как в Сиверодонецке не будет.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:26

❗️Мер Словʼянська Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста. Гатять росіяни з реактивних систем залпового вогню, є багато вбитих та поранених
https://t.me/babel/19229
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску.
Да и не только Славянск, но и Краматорску сегодня тоже досталось.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:00

  edvardd написав:
  Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.

да хрен там, там сильноукреплённая оборона...

как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? Путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:07

  edvardd написав:
  Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.

да хрен там, там сильноукреплённая оборона...

их остановит "Европейский вал" - стена Арсения Петровича
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наші нажаль вийшли з Лисичанська. Не хочу розганяти зраду але як це все планують повертати? Чи все це буде віддане рашистам. Вони ж тварі розуміють лише силу.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:19

  Zebra написав:
  edvardd написав:
  Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.

да хрен там, там сильноукреплённая оборона...

как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...

сделали 3 линии обороны, хрен прорвутся, да и какая оборона, тут медленноползущее наше наступление... пляжи закрыты...(
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:31

відхід від Лисичанська

«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», – йдеться в заяві Генштабу. https://glavcom.ua/news/oficiyno-ukraji ... 57890.html
  ihorsic написав:Наші нажаль вийшли з Лисичанська. Не хочу розганяти зраду але як це все планують повертати? Чи все це буде віддане рашистам. Вони ж тварі розуміють лише силу.

ждут пока пу умрёт. Никому кроме него на рф бомбас не нужен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 19:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по Лисичанску - как-то сильно быстро сдали город((( говорили что Северодонецк в низине находится, за речкой, дескать Лисичанск на возвышенности его легко защищать, легче чем Северодонецк (который рашисты месяц почти штурмовали) и тут на тебе - меньше чем за неделю выводим войска... ((( что-то не договаривают однозначно(((
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:34

  Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.

менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...

а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику ;)
Shaman
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