Zebra написав:...фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Он и так уже есть давно в этой области.
Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску. Смотрел видео как наши на мотороллерах тикают с Лисичанска - мне кажется, никакой обороны уже на Краматорском направлении как в Сиверодонецке не будет.
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
да хрен там, там сильноукреплённая оборона...
как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? Путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
да хрен там, там сильноукреплённая оборона...
как там ситуация в Запорожье, лето, пляжи, кальянчики? Все на чиле? путин если захватил часть запорожской области, то по аналогии с лугандонами придет и к вам, у него фишечка такая, из бункера выходить на административные границы. Запорожье должно бетонироваться...
сделали 3 линии обороны, хрен прорвутся, да и какая оборона, тут медленноползущее наше наступление... пляжи закрыты...(
«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», – йдеться в заяві Генштабу. https://glavcom.ua/news/oficiyno-ukraji ... 57890.html
ihorsic написав:Наші нажаль вийшли з Лисичанська. Не хочу розганяти зраду але як це все планують повертати? Чи все це буде віддане рашистам. Вони ж тварі розуміють лише силу.
ждут пока пу умрёт. Никому кроме него на рф бомбас не нужен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 19:34, всього редагувалось 2 разів.
по Лисичанску - как-то сильно быстро сдали город((( говорили что Северодонецк в низине находится, за речкой, дескать Лисичанск на возвышенности его легко защищать, легче чем Северодонецк (который рашисты месяц почти штурмовали) и тут на тебе - меньше чем за неделю выводим войска... ((( что-то не договаривают однозначно(((