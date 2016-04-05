Донеччина

- На слов'янському напрямку ворог перегрупується, ми ходимо в невеликі контратаки

- Сіверськ, Бахмут - стійко тримаються, для ворога це глуха стіна, об яку вони вб'ються

- Новолуганське тримається, не даємо рашистам просунутися до Семигір'я, також ходимо в контратаки



Харківщина

Біля кордону продовжуються гойдалки в обидві сторони. Десь штурмують рашисти, десь ми - без змін

У районі Печенізького водосховища та на захід від Ізюма продовжуємо сковувати рашистів та ламати їх постачання через ці ділянки

Наша арта тут гарно працює по оркам👹



Херсонщина

Йдуть бої біля Снігурівки, Киселівки, Архангельського

На останньому напрямку рашисти потрапили у досить делікатну ситуацію, але допомога до них не прийшла "русскіє сваїх нє брасають"😂

Арта та авіація працюють дуже якісно, ліквідуючи укріпрайони окупантів!



Сьогодні вночі було ліквідовано військову базу орків в Мелітополі

Вони обісралися так, що в Херсоні та Новій Каховці посилили патрулі та перевірку документів

З цієї бази вони перекидували техніку та о/с по всьому півдню

рашисти думали, що тільки вони можуть накривати наші казарми? Це їм гарна відповідь була

Далі буде... окупантам приготуватися!



Запорізька область

Основні сили були зконцентровані на утриманні зайнятих позицій та відбиттю штурмів окупантів на них.

рашисти успіху не мають, тому продовжують методично знищувати українські села

Основні бої точаться біля Нестерянки (напрямок Василівки) та Пологів



Південь Донеччини

Орки посилили оборону на цьому напрямку для недопущення нашого подальшого просування

Т-62 вже й тут засвітилися, також було перекинуто до 1-ї БТГр збірного складу - донецькі "мобіки" та деяка кількість побитих рашистів з Сєвєродонецького угрупування

Це свідчить про великі проблеми з комплектацією підрозділів у рашистів

Коли вони таким чином затикають дірки - це просто вже констатація того, що у них повністю втрачена навіть тактична ініціатива