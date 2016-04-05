ihorsic написав:Наші нажаль вийшли з Лисичанська. Не хочу розганяти зраду але як це все планують повертати? Чи все це буде віддане рашистам. Вони ж тварі розуміють лише силу.
Імовірно, в найближчій перспективі – ніяк. Дуже багато залежить від місцевого населення, а воно там гниле. Думаєте, чому кацапи так швидко евакуювались з Київської, Сумської, Житомирської та Чернігівської областей? бо у них земля горіла під ногами. Місцеві здавали позиції москалів нашій арті, звичайні мисливці з рушницями відстрілювали кацапню по лісах, брали у полон, бабки травили пиріжками... В лугандоні все навпаки. Патріотична, активна частина населення давно евакуювалась, залишились найбідніші і різні маргінали, хто чекає рускій мір. Тому нашим бійцям там дуже важко.
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Если судить по вбросам в инете росармия планирует до начала августа взять краматорский укрепрайон. И до начала сентября взять авдеевский укрепрайон и всю донецкую область. Но, вероятно, это слишком оптимистичный план.
Донеччина - На слов'янському напрямку ворог перегрупується, ми ходимо в невеликі контратаки - Сіверськ, Бахмут - стійко тримаються, для ворога це глуха стіна, об яку вони вб'ються - Новолуганське тримається, не даємо рашистам просунутися до Семигір'я, також ходимо в контратаки
Харківщина Біля кордону продовжуються гойдалки в обидві сторони. Десь штурмують рашисти, десь ми - без змін У районі Печенізького водосховища та на захід від Ізюма продовжуємо сковувати рашистів та ламати їх постачання через ці ділянки Наша арта тут гарно працює по оркам👹
Херсонщина Йдуть бої біля Снігурівки, Киселівки, Архангельського На останньому напрямку рашисти потрапили у досить делікатну ситуацію, але допомога до них не прийшла "русскіє сваїх нє брасають"😂 Арта та авіація працюють дуже якісно, ліквідуючи укріпрайони окупантів!
Сьогодні вночі було ліквідовано військову базу орків в Мелітополі Вони обісралися так, що в Херсоні та Новій Каховці посилили патрулі та перевірку документів З цієї бази вони перекидували техніку та о/с по всьому півдню рашисти думали, що тільки вони можуть накривати наші казарми? Це їм гарна відповідь була Далі буде... окупантам приготуватися!
Запорізька область Основні сили були зконцентровані на утриманні зайнятих позицій та відбиттю штурмів окупантів на них. рашисти успіху не мають, тому продовжують методично знищувати українські села Основні бої точаться біля Нестерянки (напрямок Василівки) та Пологів
Південь Донеччини Орки посилили оборону на цьому напрямку для недопущення нашого подальшого просування Т-62 вже й тут засвітилися, також було перекинуто до 1-ї БТГр збірного складу - донецькі "мобіки" та деяка кількість побитих рашистів з Сєвєродонецького угрупування Це свідчить про великі проблеми з комплектацією підрозділів у рашистів Коли вони таким чином затикають дірки - це просто вже констатація того, що у них повністю втрачена навіть тактична ініціатива
ещё нет, но местные пиарасы говорят нашим военным - убирайтесь...(
Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Если судить по вбросам в инете росармия планирует до начала августа взять краматорский укрепрайон. И до начала сентября взять авдеевский укрепрайон и всю донецкую область. Но, вероятно, это слишком оптимистичный план.
до начала октября Киев, и к началу ноября Львов - где-то мы уже это слышали
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Если судить по вбросам в инете росармия планирует до начала августа взять краматорский укрепрайон. И до начала сентября взять авдеевский укрепрайон и всю донецкую область. Но, вероятно, это слишком оптимистичный план.
до начала октября Киев, и к началу ноября Львов - где-то мы уже это слышали
ещё нет, но местные пиарасы говорят нашим военным - убирайтесь...(
Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
в этом вы сильно ошибаетесь - если бы не залетные боевики и потом не открытая помощь раши - не было ни крови, ни жертв. нет никакой гражданской войны и не было - не повторяйте этот рашисткий нарратив.
Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...
а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику
*Відомо, що «кращий спосіб організувати паніку — попросити всіх дотримуватися спокою»*
*Дуже давно були сформульовані загальні правила особистої безпеки: передбачити, за можливості уникнути, за необхідності діяти. Тому людей потрібно налаштовувати, «як на випробування», як на промисел Божий. *
*Вчені також стверджують, що ефективним засобом профілактики паніки є використання гумору, що сприяє зняттю панічної напруженості.*
*На думку дослідників: «Паніка — це переживання гіпертрофованого страху, для якого характерні втрата самоконтролю, нездатність до адекватної реакції на зовнішню ситуацію, що супроводжується втратою почуття обов'язку та честі».* https://rayon.in.ua/blogs/482042-bez-paniki-pro-paniku
Тобто паніка - це навіть не крики усепропало, а реакція-дії на ситуацію. А тут ми й овсім спокійно обговорюємо ситуації, прогнози. І навіть якщо на самий жахливий прогноз-ситуацію, реакцією є -- все рівно Україна та українці (ми) будемо боротися далі (да хоч Київ захоплять), то паніки в даному випадку нема ні йоти.
В принципі таким чином повинна зараз діяти і влада... Щоб громадяни, які психологічно нестійкі, були готові сприйняти будь-що. Правильно реагували.