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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:04
Schmit написав:
Думаєте, чому кацапи так швидко евакуювались з Київської, Сумської, Житомирської та Чернігівської областей
пуйло не захватывает нелояльные территории. Слишком сложно их потом удерживать. Это всех от учителей до начальников жэка надо с рф будет перебрасывать с соответствующей оплатой. Не говорю уже про полицию. Кроме того партизаны, информаторы точных координат стратегических объектов. Сплошной геморрой 24/7 Отсюда уверенность что Мелитополь они оставят, а может и Херсон. Ни на какой Днепр-Запорожье они не полезут. Будут ракеты пулять. От границы донецкой области до центра Днепра что то около 120 км.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 03 лип, 2022 21:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:06
Лисичанськ
Операція по збереженню життя та здоров'я наших завершилася успішно
Це була довга операція, яка розтягнулася на 10 днів
Тепер оборона буде проходити по лінії Бахмут-Слов'янськ
На цій лінії будуть пекельні бої, особливо з ізюмського напрямку, але й там ми вміло знизили боєздатність орків, що сильно вплинуло на їх спроможність наступати
Для рашистів це абсолютна "піррова перемога". Та ціна, яку вони заплатили за взяття кількох сотень квадратних кілометрів - вкрай висока
Ми їх вимотаємо аж до того, що вони вже доволі скоро не зможуть наступати в принципі ніде.
Ті, хто хоче покричати про "черговий злив" - вас там не було, ви й приблизно не уявляєте, яке пекло там коїлося
В 2014 ми також втрачали Лисичанськ та Сєвєродонецьк з Рубіжним. Але повернулися.
Так буде і цього разу. Тільки вже остаточно.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:11
pirat-d написав:
по Лисичанску - как-то сильно быстро сдали город((( говорили что Северодонецк в низине находится, за речкой, дескать Лисичанск на возвышенности его легко защищать, легче чем Северодонецк (который рашисты месяц почти штурмовали) и тут на тебе - меньше чем за неделю выводим войска... ((( что-то не договаривают однозначно(((
детали скрывают, но глядя на карту видно, что перерезаны пути снабжения Лисичанска, а делать из него второй Мариуполь не имеет смысла (лучше вывести боеспособные подразделения, тем более , что там была элита)
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Додано: Нед 03 лип, 2022 21:15
prodigy
Понимаю необходимость, она наверняка была понятна и раньше, но зачем тогда бравировать дескать ну да ладно Северодонецк (месяц штрумовали), мы сейчас на возвышенность зайдём в Лисинчанск, за рекой, там еще дольше будем отбиваться... а на деле, поспешная сдача города и отстутпление((
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