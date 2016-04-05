Schmit написав:Думаєте, чому кацапи так швидко евакуювались з Київської, Сумської, Житомирської та Чернігівської областей
пуйло не захватывает нелояльные территории. Слишком сложно их потом удерживать. Это всех от учителей до начальников жэка надо с рф будет перебрасывать с соответствующей оплатой. Не говорю уже про полицию. Кроме того партизаны, информаторы точных координат стратегических объектов. Сплошной геморрой 24/7 Отсюда уверенность что Мелитополь они оставят, а может и Херсон. Ни на какой Днепр-Запорожье они не полезут. Будут ракеты пулять. От границы донецкой области до центра Днепра что то около 120 км.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 21:09, всього редагувалось 3 разів.
Операція по збереженню життя та здоров'я наших завершилася успішно Це була довга операція, яка розтягнулася на 10 днів Тепер оборона буде проходити по лінії Бахмут-Слов'янськ На цій лінії будуть пекельні бої, особливо з ізюмського напрямку, але й там ми вміло знизили боєздатність орків, що сильно вплинуло на їх спроможність наступати Для рашистів це абсолютна "піррова перемога". Та ціна, яку вони заплатили за взяття кількох сотень квадратних кілометрів - вкрай висока Ми їх вимотаємо аж до того, що вони вже доволі скоро не зможуть наступати в принципі ніде. Ті, хто хоче покричати про "черговий злив" - вас там не було, ви й приблизно не уявляєте, яке пекло там коїлося В 2014 ми також втрачали Лисичанськ та Сєвєродонецьк з Рубіжним. Але повернулися. Так буде і цього разу. Тільки вже остаточно.
pirat-d написав:по Лисичанску - как-то сильно быстро сдали город((( говорили что Северодонецк в низине находится, за речкой, дескать Лисичанск на возвышенности его легко защищать, легче чем Северодонецк (который рашисты месяц почти штурмовали) и тут на тебе - меньше чем за неделю выводим войска... ((( что-то не договаривают однозначно(((
детали скрывают, но глядя на карту видно, что перерезаны пути снабжения Лисичанска, а делать из него второй Мариуполь не имеет смысла (лучше вывести боеспособные подразделения, тем более , что там была элита)
prodigy Понимаю необходимость, она наверняка была понятна и раньше, но зачем тогда бравировать дескать ну да ладно Северодонецк (месяц штрумовали), мы сейчас на возвышенность зайдём в Лисинчанск, за рекой, там еще дольше будем отбиваться... а на деле, поспешная сдача города и отстутпление((
Туристы из союзного государства приехали(со своими деньгами) в город Сочи и решили позагорать на пляже «Фрегат», дети начали раздавать арбузы другим отдыхающим и снимать видео для соцсетей, это не понравилось сотрудникам пляжа, потому что, как они рассудили, бесплатно полученный кусок арбуза – это не купленный у них фрукт или напиток, а это упущенная прибыль. Поэтому, гостеприимные специалисты начали толкать и оскорблять девочек, за которых вступился их брат, он быстро раскидал многонациональных охранников. Но не тут то было, очень скоро подтянулись ещё 10 специалистов и уже толпой, с применением палок и арматуры забили парня. Сейчас он в реанимации.
Вот, собственно и всё, но есть вопрос. Можем ли мы представить себе подобное культурное обогащение в Минске или любом другом белорусском городе? Насколько в принципе привлекательно такое многонациональное бытие для жителей Белоруссии?
Ранее я писал что россию ждёт БОЛЬШОЙ регресс, собственно местами он уже там процветает... Ни в какой нормальной стране такой повод для конфликта даже в голову не пришёл бы. Отдельная тема их рожи. Белорусы нашли куда ехать отдыхать, к дикарям.
До 2014 года я часто отдыхал в Крыму и невольно общался с русскими, спрашивал чего вы сюда едете у вас же есть Сочи, Геленджик. Ответ (кроме того что Крым дешевле) был нецензурный. Типа местные смотрят на туристов как на деньги в купальниках. Без уважения мягко говоря. Дикари завоеватели.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 лип, 2022 21:45, всього редагувалось 9 разів.
pirat-d написав:prodigy Понимаю необходимость, она наверняка была понятна и раньше, но зачем тогда бравировать дескать ну да ладно Северодонецк (месяц штрумовали), мы сейчас на возвышенность зайдём в Лисинчанск, за рекой, там еще дольше будем отбиваться... а на деле, поспешная сдача города и отстутпление((
с точки зрения военной тактики давно напрашивалось решение-выровнять линию фронта, только зачем врагу выдавать наши планы? потому и говорили, что будут держаться до последнего, но если вы посмотрите на карту за 28-29 июня (там линия обороны была в виде буквы "П", при том каждая сторона по 9-10км), т.е. тем же составом оборонять 28-30км или всего 10-11км (т.е. плотность обороны увеличивается в почти 3 раза), это советовали сделать "диванные" аналитики (выходит, что у Залужного такое же мнение)
второй вопрос-политический могу только предположить, что президент просил продержаться до принятия важного решения на саммите G7 в немецких Альпах 26-28 июня
Страны G7 пообещали Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь. Как сообщает "tagesschau", после переговоров с президентом Украины Володимиром Зеленским на саммите G7 в замке Эльмау было опубликовано заявление, согласно которому в государственный бюджет Украины на этот год будет выделено до 28 миллиардов евро. Это поможет правительству удовлетворять основные потребности населения. https://www.deutschland.de/ru/news/samm ... aya-stroka
в этом вы сильно ошибаетесь - если бы не залетные боевики и потом не открытая помощь раши - не было ни крови, ни жертв. нет никакой гражданской войны и не было - не повторяйте этот рашисткий нарратив.
вот именно. Донбасский менталитет - почти полный политический и социальный пофигизм, лишь бы ЛЮБАЯ власть зарплату платила. И шоб не стреляли. Хомо советикусы, концентрированные на территоррии зачахшей имперской промышленности. Подавляющее большинство показанного в медиа донбасского типа "недовольства" и "активного сопротивления", каких-то политических требований итд - просто наиграно специально организуемой рашей массовкой с минимальным количеством действительно верящих маргинальных местных полезных идиотов. Не, ну и за бабло много желающих. Реальная власть донбасского региона да, давно контролировалась рашей, Начиная с Кучмы Киев на это закрывал глаза, откупаясь и надеясь хрен знает на что. НО! населению эта местная власть по барабану была, никто за нее на баррикады не собирался. Проукраинскую часть постепенно выдавливали. Медиа потреблялось только на русском. Соответственно нарративы рашистские. 30-50% жителей - это либо долго работали/работают в раше на севере и стройках, либо их родычи. Откуда деньги - тот и "наш". Ну и "америка виновата", конечно, во всём Но шоб идти куда-то воевать??? Данунах. Без рашистских военных ничего бы там не было. Кто не в курсе - они были на улицах уже с конца февраля 2014, только в гражданском. Оружие потихоооонечку начали завозить, видимо, еще с 2003 - об этом Данилов в старом интервью рассказывал. Кстати, в 2005 губернатора Луганской области Данилова местные Комсомольцы отослали обратно в Киев, а Ющенко и это сглотнул...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 03 лип, 2022 21:58, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Ранее я писал что россию ждёт БОЛЬШОЙ регресс, собственно местами он уже там процветает... Ни в какой нормальной стране такой повод для конфликта даже в голову не пришёл бы. Отдельная тема их рожи. Белорусы нашли куда ехать отдыхать, к дикарям.
Я об этом и говорю. Русские стремительно вытесняются, за 30 лет в Рашке количество русских сократилось на 20 млн. И это при том, что из многих республик репатриировали миллионы. Надо этим загорелым ребятам будет поставлять оружие, а то с дубинками как то нетавось. Второй фронт в Сочи, Москве и других городах.
vitaliian написав:Ранее я писал что россию ждёт БОЛЬШОЙ регресс, собственно местами он уже там процветает... Ни в какой нормальной стране такой повод для конфликта даже в голову не пришёл бы. Отдельная тема их рожи. Белорусы нашли куда ехать отдыхать, к дикарям.
Я об этом и говорю. Русские стремительно вытесняются, за 30 лет в Рашке количество русских сократилось на 20 млн. И это при том, что из многих республик репатриировали миллионы. Надо этим загорелым ребятам будет поставлять оружие, а то с дубинками как то нетавось. Второй фронт в Сочи, Москве и других городах.
После смерти пуйла так и будет, каждый за свой арбуз будет убивать соседа. Только кинь спичку, морали ж у них нет, убивать, грабить и насиловать станет обычной нормой. В Чечне уже сейчас головы режут неправильным людям.
Starikan написав:Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Без помощи роисси ни какой войны бы не было. Во многих странах есть системные противоречия на различной почве, но они могут быть решены демократическими, мирными методами, если внешняя сила не использует эти противоречия для разжигания войны.
Зрите в корень, пуйло использует бамбас и вот эти настроения части местного населения для захвата новых территорий. Ему плевать на бамбас и русскоязычное население на этих территориях. Обильно окучивая пропагандой население, он пытается восстановить империю, чтобы войти в историю успешным царем. Поэтому никакого добровольного ухода русни с оккупированных территорий не будет, никаких скандинавских или любых других вариантов нет и ни когда не было. Есть только желание захватывать все новые и новые территории, сжигая в пламени войны максимум нац.меньшинств из других регионов роисси и убивая украинцев, которые не хотят жить в концлагере. Поэтому отказ от части территорий неминуемо приведет к следующему этапу войны - уже с новых позиций для атаки и с мобилизованной частью украинцев с этих территорий. Есть только две возможности остановить войну: или уничтожить армию роисси и создать такую армию Украины, с которой русня в будущем не захочет связываться, или капитуляция с последующим геноцидом населения Украины.