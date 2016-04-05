Додано: Нед 03 лип, 2022 21:36

в этом вы сильно ошибаетесь - если бы не залетные боевики и потом не открытая помощь раши - не было ни крови, ни жертв.

нет никакой гражданской войны и не было - не повторяйте этот рашисткий нарратив.

вот именно.Донбасский менталитет - почти полный политический и социальный пофигизм, лишь бы ЛЮБАЯ власть зарплату платила. И шоб не стреляли.Хомо советикусы, концентрированные на территоррии зачахшей имперской промышленности.Подавляющее большинство показанного в медиа донбасского типа "недовольства" и "активного сопротивления", каких-то политических требований итд - просто наиграно специально организуемой рашей массовкой с минимальным количеством действительно верящих маргинальных местных полезных идиотов. Не, ну и за бабло много желающих.Реальная власть донбасского региона да, давно контролировалась рашей, Начиная с Кучмы Киев на это закрывал глаза, откупаясь и надеясь хрен знает на что. НО! населению эта местная власть по барабану была, никто за нее на баррикады не собирался.Проукраинскую часть постепенно выдавливали. Медиа потреблялось только на русском. Соответственно нарративы рашистские.30-50% жителей - это либо долго работали/работают в раше на севере и стройках, либо их родычи. Откуда деньги - тот и "наш". Ну и "америка виновата", конечно, во всёмНо шоб идти куда-то воевать??? Данунах.Без рашистских военных ничего бы там не было.Кто не в курсе - они были на улицах уже с конца февраля 2014, только в гражданском. Оружие потихоооонечку начали завозить, видимо, еще с 2003 - об этом Данилов в старом интервью рассказывал. Кстати, в 2005 губернатора Луганской области Данилова местные Комсомольцы отослали обратно в Киев, а Ющенко и это сглотнул...