ulanusa1 написав:

Starikan написав: Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.



Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi. Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.

Без помощи роисси ни какой войны бы не было. Во многих странах есть системные противоречия на различной почве, но они могут быть решены демократическими, мирными методами, если внешняя сила не использует эти противоречия для разжигания войны.Зрите в корень, пуйло использует бамбас и вот эти настроения части местного населения для захвата новых территорий. Ему плевать на бамбас и русскоязычное население на этих территориях. Обильно окучивая пропагандой население, он пытается восстановить империю, чтобы войти в историю успешным царем. Поэтому никакого добровольного ухода русни с оккупированных территорий не будет, никаких скандинавских или любых других вариантов нет и ни когда не было. Есть только желание захватывать все новые и новые территории, сжигая в пламени войны максимум нац.меньшинств из других регионов роисси и убивая украинцев, которые не хотят жить в концлагере. Поэтому отказ от части территорий неминуемо приведет к следующему этапу войны - уже с новых позиций для атаки и с мобилизованной частью украинцев с этих территорий. Есть только две возможности остановить войну: или уничтожить армию роисси и создать такую армию Украины, с которой русня в будущем не захочет связываться, или капитуляция с последующим геноцидом населения Украины.