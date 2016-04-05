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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 лип, 2022 22:55
ulanusa1 написав: Starikan написав:
Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Без помощи роисси ни какой войны бы не было. Во многих странах есть системные противоречия на различной почве, но они могут быть решены демократическими, мирными методами, если внешняя сила не использует эти противоречия для разжигания войны.
Зрите в корень, пуйло использует бамбас и вот эти настроения части местного населения для захвата новых территорий. Ему плевать на бамбас и русскоязычное население на этих территориях. Обильно окучивая пропагандой население, он пытается восстановить империю, чтобы войти в историю успешным царем. Поэтому никакого добровольного ухода русни с оккупированных территорий не будет, никаких скандинавских или любых других вариантов нет и ни когда не было. Есть только желание захватывать все новые и новые территории, сжигая в пламени войны максимум нац.меньшинств из других регионов роисси и убивая украинцев, которые не хотят жить в концлагере. Поэтому отказ от части территорий неминуемо приведет к следующему этапу войны - уже с новых позиций для атаки и с мобилизованной частью украинцев с этих территорий. Есть только две возможности остановить войну: или уничтожить армию роисси и создать такую армию Украины, с которой русня в будущем не захочет связываться, или капитуляция с последующим геноцидом населения Украины.
Кстати первый выстрел на Донбассе сделали диверсанты Гиркина-Стрелкова, убив сотрудника СБУ в 2014.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 23:24
Starikan написав: edvardd написав: Investor_K написав:
Луганская область все?
ещё нет, но местные пиарасы говорят нашим военным - убирайтесь...(
Поэтому упоминавшийся выше "скандинавский" вариант (отказ от Крыма и лдыровцев при условии ухода русни с других оккупированных регионов) наиболее реалистичный и приемлемый.
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
За то бабло, что они поднимали - они могли публично и ориентацию менять.
Или Вы считаете, что на Киев "манна небесная" сама по себе полилась?
Спасибо наёмным(продажным) продавателям от "имени Украины".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 03 лип, 2022 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 23:26
Zebra написав: Howl написав: Zebra написав:
...фронт быстро продвинется в Донецкой области.
Он и так уже есть давно в этой области.
Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску. Смотрел видео как наши на мотороллерах тикают с Лисичанска - мне кажется, никакой обороны уже на Краматорском направлении как в Сиверодонецке не будет.
По сути фронт покатился...
Shaman написав: Zebra написав:
Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.
менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...
а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику
Паники нет - есть ...опа.
И Ваше тотальное непонимание происходящего.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 23:48
Shaman написав:
вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
Как же сносить касту чиновников, если политическая воля по определению принадлежит государственным структурам? Вы хотите сказать, что чиновники сами себя будут сносить?
А что касается гражданского общества, то неотъемлемым его элементом является самодостаточный и независимый индивид, который лично или в организациях с себе подобными контролирует государство. Коронавирусную ветку помните, на которой издевались над "вильнолюдьми"?
Наконец, что касается ОАСК, то, несмотря на политическую волю по его ликвидации, я не заметил в нем каких-либо позитивных изменений и даже наоборот - после возобновления его работы в апреле состояние дел в нем еще более ухудшилось.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 07:12
Igneus написав: Shaman написав:
вот и посмотрим, кто сильнее - гражданское общество или каста чиновников.
при наличии политической воли - любые касты можно снести.
Как же сносить касту чиновников, если политическая воля по определению принадлежит государственным структурам? Вы хотите сказать, что чиновники сами себя будут сносить?
А что касается гражданского общества, то неотъемлемым его элементом является самодостаточный и независимый индивид, который лично или в организациях с себе подобными контролирует государство. Коронавирусную ветку помните, на которой издевались над "вильнолюдьми"?
Наконец, что касается ОАСК, то, несмотря на политическую волю по его ликвидации, я не заметил в нем каких-либо позитивных изменений и даже наоборот - после возобновления его работы в апреле состояние дел в нем еще более ухудшилось.
Українські чиновники, як і російські, обираються за принципом негативної селекції.
Це все бувші трієшники, обмежені і жадібні. Непотизм, хабарництво - все цвіте махровим цвітом.
Мутрий український нарот не любить і не поважає розумних людей. На відміну від євреїв.
До речі, мутрий нарот не хотів голосувати другий раз за пороха, тому що той надто розумний, надто складно і добре говорить. І почав нову зброю робити, хоча 4 склади з снарядами прохпав, так .
Краще "домовитись посередині" і попросити пробачення у кадирова. Мутрий нарот таке любить і прощає своїм керманичам.
Наслідок - 24.02.2022.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:01
Украинские войска в километре от пригородов Херсона, но битва будет очень тяжелой — Economist
По данным, на которые ссылаются журналисты, украинские войска уже вплотную приблизились к его пригородам
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Додано: Пон 04 лип, 2022 08:09
Kudrjavuy написав:
По сути фронт покатился...
Ещё не покатился. Но по вбросам в инете штаб ООС переместился из Краматорска в Днепропетровск.
Уже давно известно что нет смысла заморачиваться с укрепрайонами которые можно обойти с флангов. Просто надо умнее выстраивать оборону.
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