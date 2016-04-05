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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1535153615371538>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:из Краматорска

Штаба там нет с 2015..2016 года.
Он между Бахмут и Краматорском. Точное название н.п. не буду писать, хоть в сети это есть.

  edvardd написав:Украинские войска в километре от пригородов Херсона

Какой-то чёс.

https://deepstatemap.live/#9.75/46.7635/32.4796
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 лип, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:55

  prodigy написав:
  vitaliian написав:После смерти пуйла так и будет, каждый за свой арбуз будет убивать соседа. Только кинь спичку, морали ж у них нет, убивать, грабить и насиловать станет обычной нормой. В Чечне уже сейчас головы режут неправильным людям.


у россиян нет толерантности даже к своим, высокий уровень немотивированной агрессии
у нас драка в ресторане-это событие, у них 40-50% вечеринок( дискотек) заканчиваются массовыми драками (я работал в русском экипаже, мне старпом рассказывал еще в 2011г , что пойти куда-то с женой и потом вернуться без драки-большая редкость (при том дёрнуться как правило "русские", а у нас в основном заезжие кавказцы или те же русские из рф)

В 13 лет я впервые побывал в Польше, еще при совке, что меня тогда поразило, такие же подростки как мы просто подошли к нам пообщаться и пригласили поиграть в футбол. На тот момент у меня работал рефлекс, если к тебе подошли чужие пацаны это 100% гоп-стоп или драка.

Решили играть не Польша vs Украина (их было больше а играть хотели все), а смешанными командами.. Когда кто то пропускал мяч на него не орали последними словами тем более не пинали (как у нас), а хватались за голову или чаще смеялись. Это был другой мир, где можно жить не получая по морде просто потому что ты младше и слабее. Когда мы уезжали поляки чуть не плакали. Думаю что Украина пришла к этому другому миру, а рф осталась в совке.

Я как-то изучал откуда эти истоки жестокости, Сталин закрыл в лагеря десятки миллионов человек, поскольку персонала не хватало, лагерь был на самоуправлении, смотрящие из тех же заключённых выстраивали систему унижения, были целые ритуалы, стукачества и прочее. Физически сильные зэки были статусными, возле них крутились шестерки и т.д. Любое инакомыслие подавлялось вплоть до убийства. Потом все это миллионы поломанных морально людей вышло на свободу и принесло с собой зоновские порядки. У этого явления есть чёткая граница, в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 09:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:06

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:...
Я смотрю что русня полезла отовсюду и уже градами херачит по Славянску. Смотрел видео как наши на мотороллерах тикают с Лисичанска - мне кажется, никакой обороны уже на Краматорском направлении как в Сиверодонецке не будет.

По сути фронт покатился...
  Shaman написав:
  Zebra написав:Чета у меня чувство, что наши не успеют перестроить оборону и фронт быстро продвинется в Донецкой области.

менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...

а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику ;)

Паники нет - есть ...опа. :evil:
И Ваше тотальное непонимание происходящего. :cry:

как меня умиляют люди, которые мне приписывают непонимание :)

хорошо не паника, но пессимизм. не надо в него впадать, и тем более нагнетать зраду на форуме. чтобы давать оценки, надо быть хорошо в теме, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.

таким образом вы выступаете в унисон с рядом товарищей, которые тупо продвигают рашисткую повестку...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 04 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ дуже гарно привітали динири з Днем незалежності США!

Макіївка, Сніжне, Чистякове та Харцизськ з цього приводу влаштували урочисті феєрверки!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Миколаївщині ЗСУ накрили вогнем💥 два ворожі склади боєприпасів, один об'єкт ліквідовано!

https://twitter.com/Hektor6666/status/1543850996253745154?s=20&t=fcAdZFRGzQadSfjgl5fwIg
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13

  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да? тг- самый быстрый способ распространить информацию, можно вернуться к почтовым голубям, если вам не нравится тг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:15

  vitaliian написав:
  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да?

я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний ;)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:18

  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:47

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь :D но тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.

мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.

что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.

сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.

что делать с ракетным террором городов - не знаю.
что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.

обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах. ;)
как-то так
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:есь на 27:20 хвилині "...треба помінять всього лиш шасі, артилерійську частину ...". А яке там шасі? Так отож. Зауваження там такі ж, як до Нептуна - "все погано, все треба замінити і переробити". Як на мене - це був саботаж.

Щодо випробувань там все чітко пояснено - звичайне розпіздяйство + бюрократія. 2 роки не могли домовитися, хто купить снаряди.
Щодо шасі - ну певно воно таки херове. Щось я не чув хороших відгуків про крази. Щодо точності - теж були скарги. Тож ствол мабуть не дуже. Згадайте історію з українським мінометом і скільки хлопців загинуло на полігонах(не в ООС, а саме на полігонах!)
Звичайно, я згоден, що на початок війни краще було мати 1-2 батареї "Богдан", аніж їх не мати.
Але в загальному вона значно гірша західних зразків і зараз, коли є доступ до західного ринку озброєнь, піднімати це питання нема змісту.
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