Додано: Пон 04 лип, 2022 08:55

prodigy написав: vitaliian написав: После смерти пуйла так и будет, каждый за свой арбуз будет убивать соседа. Только кинь спичку, морали ж у них нет, убивать, грабить и насиловать станет обычной нормой. В Чечне уже сейчас головы режут неправильным людям. После смерти пуйла так и будет, каждый за свой арбуз будет убивать соседа. Только кинь спичку, морали ж у них нет, убивать, грабить и насиловать станет обычной нормой. В Чечне уже сейчас головы режут неправильным людям.



у россиян нет толерантности даже к своим, высокий уровень немотивированной агрессии

у нас драка в ресторане-это событие, у них 40-50% вечеринок( дискотек) заканчиваются массовыми драками (я работал в русском экипаже, мне старпом рассказывал еще в 2011г , что пойти куда-то с женой и потом вернуться без драки-большая редкость (при том дёрнуться как правило "русские", а у нас в основном заезжие кавказцы или те же русские из рф) у россиян нет толерантности даже к своим, высокий уровень немотивированной агрессииу нас драка в ресторане-это событие, у них 40-50% вечеринок( дискотек) заканчиваются массовыми драками (я работал в русском экипаже, мне старпом рассказывал еще в 2011г , что пойти куда-то с женой и потом вернуться без драки-большая редкость (при том дёрнуться как правило "русские", а у нас в основном заезжие кавказцы или те же русские из рф)

В 13 лет я впервые побывал в Польше, еще при совке, что меня тогда поразило, такие же подростки как мы просто подошли к нам пообщаться и пригласили поиграть в футбол. На тот момент у меня работал рефлекс, если к тебе подошли чужие пацаны это 100% гоп-стоп или драка.Решили играть не Польша vs Украина (их было больше а играть хотели все), а смешанными командами.. Когда кто то пропускал мяч на него не орали последними словами тем более не пинали (как у нас), а хватались за голову или чаще смеялись. Это был другой мир, где можно жить не получая по морде просто потому что ты младше и слабее. Когда мы уезжали поляки чуть не плакали. Думаю что Украина пришла к этому другому миру, а рф осталась в совке.Я как-то изучал откуда эти истоки жестокости, Сталин закрыл в лагеря десятки миллионов человек, поскольку персонала не хватало, лагерь был на самоуправлении, смотрящие из тех же заключённых выстраивали систему унижения, были целые ритуалы, стукачества и прочее. Физически сильные зэки были статусными, возле них крутились шестерки и т.д. Любое инакомыслие подавлялось вплоть до убийства. Потом все это миллионы поломанных морально людей вышло на свободу и принесло с собой зоновские порядки. У этого явления есть чёткая граница, в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.