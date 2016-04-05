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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1535153615371538
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:07

  prodigy написав: после победы над рф нас ждет новая война через 30лет (с Китаем?)

Блок США + балто-черноморский союз + Китай против блока Турция + Япония.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:11

  vitaliian написав:
  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да? тг- самый быстрый способ распространить информацию, можно вернуться к почтовым голубям, если вам не нравится тг.

Скорость передачи информации не гарантирует ничего, кроме скорости.
В то время, как в информации ценна полнота и достоверность.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

Вообще, понимать пределы своей компетенции и не лезть за эти пределы - очень значимое достоинство.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:17

  Starikan написав:[
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.

Ерунда.
Вот, к примеру, в Северодонецке "ато достигло своих целей". И много там натлело за 7 лет?..

Никакой гражданской войньі нет. Местная русня может только язьіком вонять, чувствуя безнаказанность, на действия они не способньі. Просто рабьі, скот.
Без военного вторжения кацапстана никто б не рьіпнулся никогда.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 1535153615371538
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