Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).
Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).
Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь но тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.
мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.
что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.
сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.
что делать с ракетным террором городов - не знаю. что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.
обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах. как-то так
Schmit написав:есь на 27:20 хвилині "...треба помінять всього лиш шасі, артилерійську частину ...". А яке там шасі? Так отож. Зауваження там такі ж, як до Нептуна - "все погано, все треба замінити і переробити". Як на мене - це був саботаж.
Щодо випробувань там все чітко пояснено - звичайне розпіздяйство + бюрократія. 2 роки не могли домовитися, хто купить снаряди. Щодо шасі - ну певно воно таки херове. Щось я не чув хороших відгуків про крази. Щодо точності - теж були скарги. Тож ствол мабуть не дуже. Згадайте історію з українським мінометом і скільки хлопців загинуло на полігонах(не в ООС, а саме на полігонах!) Звичайно, я згоден, що на початок війни краще було мати 1-2 батареї "Богдан", аніж їх не мати. Але в загальному вона значно гірша західних зразків і зараз, коли є доступ до західного ринку озброєнь, піднімати це питання нема змісту.
Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).
Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
Вообще, понимать пределы своей компетенции и не лезть за эти пределы - очень значимое достоинство.
Starikan написав:[ Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Ерунда. Вот, к примеру, в Северодонецке "ато достигло своих целей". И много там натлело за 7 лет?..
Никакой гражданской войньі нет. Местная русня может только язьіком вонять, чувствуя безнаказанность, на действия они не способньі. Просто рабьі, скот. Без военного вторжения кацапстана никто б не рьіпнулся никогда.