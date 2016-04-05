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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 153515361537153815391540>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Миколаївщині ЗСУ накрили вогнем💥 два ворожі склади боєприпасів, один об'єкт ліквідовано!

https://twitter.com/Hektor6666/status/1543850996253745154?s=20&t=fcAdZFRGzQadSfjgl5fwIg
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:13

  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да? тг- самый быстрый способ распространить информацию, можно вернуться к почтовым голубям, если вам не нравится тг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:15

  vitaliian написав:
  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да?

я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:18

  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:47

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь :D но тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.

мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.

что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.

сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.

что делать с ракетным террором городов - не знаю.
что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.

обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах. ;)
как-то так
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:есь на 27:20 хвилині "...треба помінять всього лиш шасі, артилерійську частину ...". А яке там шасі? Так отож. Зауваження там такі ж, як до Нептуна - "все погано, все треба замінити і переробити". Як на мене - це був саботаж.

Щодо випробувань там все чітко пояснено - звичайне розпіздяйство + бюрократія. 2 роки не могли домовитися, хто купить снаряди.
Щодо шасі - ну певно воно таки херове. Щось я не чув хороших відгуків про крази. Щодо точності - теж були скарги. Тож ствол мабуть не дуже. Згадайте історію з українським мінометом і скільки хлопців загинуло на полігонах(не в ООС, а саме на полігонах!)
Звичайно, я згоден, що на початок війни краще було мати 1-2 батареї "Богдан", аніж їх не мати.
Але в загальному вона значно гірша західних зразків і зараз, коли є доступ до західного ринку озброєнь, піднімати це питання нема змісту.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:07

  prodigy написав: после победы над рф нас ждет новая война через 30лет (с Китаем?)

Блок США + балто-черноморский союз + Китай против блока Турция + Япония.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:11

  vitaliian написав:
  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да? тг- самый быстрый способ распространить информацию, можно вернуться к почтовым голубям, если вам не нравится тг.

Скорость передачи информации не гарантирует ничего, кроме скорости.
В то время, как в информации ценна полнота и достоверность.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

Вообще, понимать пределы своей компетенции и не лезть за эти пределы - очень значимое достоинство.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:17

  Starikan написав:[
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.

Ерунда.
Вот, к примеру, в Северодонецке "ато достигло своих целей". И много там натлело за 7 лет?..

Никакой гражданской войньі нет. Местная русня может только язьіком вонять, чувствуя безнаказанность, на действия они не способньі. Просто рабьі, скот.
Без военного вторжения кацапстана никто б не рьіпнулся никогда.
sergey_sryvkin
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