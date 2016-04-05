Додано: Пон 04 лип, 2022 09:47

vitaliian написав: Shaman написав: я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).



Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции. тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесьно тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.что делать с ракетным террором городов - не знаю.что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах.как-то так