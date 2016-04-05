Додано: Пон 04 лип, 2022 10:36

vitaliian написав: в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь. в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.

польская национальная забава -драка с полицией на 1 МАЯкаждый год (в этом наверно не было) они идут "мирной" демонстрацией на 1 мая с детьми, женами, пенсами...несут плакаты "добавить пенсии, зарплату"(все против капитализма)и каждый год у них запланированные драки с полицией в разных городах(дерутся до крови)с 1600 по 1945 год эта страна 43 раза переживала гражданские войны, вторжения и оккупации. Как говорил национальный герой Польши маршал Пилсудский:уверен, что поляки воевать умеют и любятс 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)