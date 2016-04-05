Ещё не покатился. Но по вбросам в инете штаб ООС переместился из Краматорска в Днепропетровск. Уже давно известно что нет смысла заморачиваться с укрепрайонами которые можно обойти с флангов. Просто надо умнее выстраивать оборону.
Суть совершенно в ином! Где "оно" берётся и чем завтра отбиваться? Или может кто-то что-то не дорабатывает?
Starikan написав:[ Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Ерунда. Вот, к примеру, в Северодонецке "ато достигло своих целей". И много там натлело за 7 лет?..
Никакой гражданской войньі нет. Местная русня может только язьіком вонять, чувствуя безнаказанность, на действия они не способньі. Просто рабьі, скот. Без военного вторжения кацапстана никто б не рьіпнулся никогда.
Можна ще додати - у 2012 під час Євро2012 увесь Донбас розмахував українськими прапорами. Да і коли Овоч розпочав та проводив Євроасоціацію, то практично ніяких обурень на Донбасі не було. Йшли у Європу, як милі.
vitaliian написав:в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.
польская национальная забава -драка с полицией на 1 МАЯ
каждый год (в этом наверно не было) они идут "мирной" демонстрацией на 1 мая с детьми, женами, пенсами...несут плакаты "добавить пенсии, зарплату"(все против капитализма) и каждый год у них запланированные драки с полицией в разных городах(дерутся до крови)
с 1600 по 1945 год эта страна 43 раза переживала гражданские войны, вторжения и оккупации. Как говорил национальный герой Польши маршал Пилсудский: «Воевать поляки не умеют, зато бунтовать…»
уверен, что поляки воевать умеют и любят с 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)
Ещё не покатился. Но по вбросам в инете штаб ООС переместился из Краматорска в Днепропетровск. Уже давно известно что нет смысла заморачиваться с укрепрайонами которые можно обойти с флангов. Просто надо умнее выстраивать оборону.
Суть совершенно в ином! Где "оно" берётся и чем завтра отбиваться? Или может кто-то что-то не дорабатывает?
Хз може це така політика -- не розкривати правду ворогу. Але так, як насипають наші рашкованам (по часу та концентрації гуркіту відльотів) ... який там до біса дефіцит боєприпасів?!
Якщо ж в нас дефіцит і дійсно на один наш снаряд 10, а то і 20 рашенських ... то не уявляю скільки ж тоді рашковани-то гатять?!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...
а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику
Паники нет - есть ...опа. И Ваше тотальное непонимание происходящего.
как меня умиляют люди, которые мне приписывают непонимание
хорошо не паника, но пессимизм. не надо в него впадать, и тем более нагнетать зраду на форуме. чтобы давать оценки, надо быть хорошо в теме, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
таким образом вы выступаете в унисон с рядом товарищей, которые тупо продвигают рашисткую повестку...
Интересно, а самостоятельно, Вы в состоянии видеть ситуацию? https://liveuamap.com/uk Если НЕТ - то почему? Почему не видеть "перспектив" развития событий? Что это и за чем? "Это когда в своих интересах создаёшь условия развития событий." Всё, что сейчас происходит - есть в чужом сценарии и ещё одного нехорошего "дяди". Я только за сегодня- последний час, видел пару заходов авиации - увы...
Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).
Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
detroytred написав:Хз може це така політика -- не розкривати правду ворогу. Але так, як насипають наші рашкованам (по часу та концентрації гуркіту відльотів) ... який там до біса дефіцит боєприпасів?!
Якщо ж в нас дефіцит і дійсно на один наш снаряд 10, а то і 20 рашенських ... то не уявляю скільки ж тоді рашковани-то гатять?!
Я предпринимал попытки выставить на форуме видео от оккупантов. В сути сколько куда и чем "валят". Увы, модер удалил. Это видео было с "Солнцепёком". С другой стороны фронт 1300 км - по территории Украины. Однозначно мы не обладаем и 1/10 доли информации о происходящем, но даже то, что открыто лежит(видно всем) не вызывает оптимизма.