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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15361537153815391540>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:29

  crumd написав:
  Kudrjavuy написав:По сути фронт покатился...

Ещё не покатился. Но по вбросам в инете штаб ООС переместился из Краматорска в Днепропетровск.
Уже давно известно что нет смысла заморачиваться с укрепрайонами которые можно обойти с флангов. Просто надо умнее выстраивать оборону.

Суть совершенно в ином!
Где "оно" берётся и чем завтра отбиваться?
Или может кто-то что-то не дорабатывает?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:32

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:[
Давайте скажу открытым текстом, пусть даже меня забанят: в 2014м началась гражданская война, За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.

Ерунда.
Вот, к примеру, в Северодонецке "ато достигло своих целей". И много там натлело за 7 лет?..

Никакой гражданской войньі нет. Местная русня может только язьіком вонять, чувствуя безнаказанность, на действия они не способньі. Просто рабьі, скот.
Без военного вторжения кацапстана никто б не рьіпнулся никогда.

Можна ще додати - у 2012 під час Євро2012 увесь Донбас розмахував українськими прапорами.
Да і коли Овоч розпочав та проводив Євроасоціацію, то практично ніяких обурень на Донбасі не було.
Йшли у Європу, як милі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.


польская национальная забава -драка с полицией на 1 МАЯ

каждый год (в этом наверно не было) они идут "мирной" демонстрацией на 1 мая с детьми, женами, пенсами...несут плакаты "добавить пенсии, зарплату"(все против капитализма)
и каждый год у них запланированные драки с полицией в разных городах(дерутся до крови)

с 1600 по 1945 год эта страна 43 раза переживала гражданские войны, вторжения и оккупации. Как говорил национальный герой Польши маршал Пилсудский: «Воевать поляки не умеют, зато бунтовать…»

уверен, что поляки воевать умеют и любят
с 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:37

  Kudrjavuy написав:
  crumd написав:
  Kudrjavuy написав:По сути фронт покатился...

Ещё не покатился. Но по вбросам в инете штаб ООС переместился из Краматорска в Днепропетровск.
Уже давно известно что нет смысла заморачиваться с укрепрайонами которые можно обойти с флангов. Просто надо умнее выстраивать оборону.

Суть совершенно в ином!
Где "оно" берётся и чем завтра отбиваться?
Или может кто-то что-то не дорабатывает?

Хз може це така політика -- не розкривати правду ворогу.
Але так, як насипають наші рашкованам (по часу та концентрації гуркіту відльотів) ... який там до біса дефіцит боєприпасів?!

Якщо ж в нас дефіцит і дійсно на один наш снаряд 10, а то і 20 рашенських ... то не уявляю скільки ж тоді рашковани-то гатять?!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:37

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:По сути фронт покатился...
  Shaman написав:менжеваться надо было, когда раша поперла на Чернигов...

а сейчас надо верить в ЗСУ и не разгонять панику ;)

Паники нет - есть ...опа. :evil:
И Ваше тотальное непонимание происходящего. :cry:

как меня умиляют люди, которые мне приписывают непонимание :)

хорошо не паника, но пессимизм. не надо в него впадать, и тем более нагнетать зраду на форуме. чтобы давать оценки, надо быть хорошо в теме, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.

таким образом вы выступаете в унисон с рядом товарищей, которые тупо продвигают рашисткую повестку...

Интересно, а самостоятельно, Вы в состоянии видеть ситуацию? https://liveuamap.com/uk
Если НЕТ - то почему?
Почему не видеть "перспектив" развития событий?
Что это и за чем?
"Это когда в своих интересах создаёшь условия развития событий."
Всё, что сейчас происходит - есть в чужом сценарии и ещё одного нехорошего "дяди".
Я только за сегодня- последний час, видел пару заходов авиации - увы...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:39

  vitaliian написав:
  Shaman написав:, а местные "эксперты" (за редким исключением) используют то, что написали в ТГ-каналах.
а вам отчитывается лично генштаб, да? тг- самый быстрый способ распространить информацию, можно вернуться к почтовым голубям, если вам не нравится тг.


телеграмм-уровень домохозяйки
(срочно, есть прилет, ждем официального подтверждения и все в этом духе),
дпт, драка, пожар (все оперативно)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:41

  vitaliian написав:
  Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).

Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.


меньше всего меня печалит давление форума
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:42

лайфхак по жилью...) отвлекитесь...

edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:43

  detroytred написав:Хз може це така політика -- не розкривати правду ворогу.
Але так, як насипають наші рашкованам (по часу та концентрації гуркіту відльотів) ... який там до біса дефіцит боєприпасів?!

Якщо ж в нас дефіцит і дійсно на один наш снаряд 10, а то і 20 рашенських ... то не уявляю скільки ж тоді рашковани-то гатять?!

Я предпринимал попытки выставить на форуме видео от оккупантов.
В сути сколько куда и чем "валят".
Увы, модер удалил.
Это видео было с "Солнцепёком".
С другой стороны фронт 1300 км - по территории Украины.
Однозначно мы не обладаем и 1/10 доли информации о происходящем, но даже то, что открыто лежит(видно всем) не вызывает оптимизма.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:46

  prodigy написав:
меньше всего меня печалит давление форума

Не скажите, интересно понимать "состояние мозгов" по сути со всей Украины.
Kudrjavuy
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