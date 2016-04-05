Додано: Пон 04 лип, 2022 11:27

Shaman написав: vitaliian написав: Shaman написав: я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).



Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции. тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.

если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь но тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.



мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.



что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.



сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.



что делать с ракетным террором городов - не знаю.

что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.



обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах.

как-то так если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесьно тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.что делать с ракетным террором городов - не знаю.что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах.как-то так

которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.

если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь

люблю вас читать за взвешенную позицию) хочется верить что после выхода на админграницы донецкой и луганской области дальше не пойдут (или будет передышка). Но как человек со специфическим образованием, знаю что гитлер остановится ровно там где его остановят. Ему не нужны ни донецкая ни луганская область (в этом ответ что будет когда он их завоюет) ему не нужна Украина (слишком мелко, он же в своей голове не с Залужным а с нато воюет). Ему нужен весь мир.у россии нет по войне рациональной позиции! пророссийские сообщения это "наш фюрер всех умнее и сильнее он всех победит". Кстати по этой же причине с ним невозможно договориться (привет Макрону), причина войны у него в голове. Для экономики и внешней политики рф эта война полнейший провал.не хочу переходить на конкретные личности, но спор ради спора (как правило без аргументов) как раз заканчивается таким милым "весельем".