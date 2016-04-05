Shaman написав:что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.
все будет нормально ....но не с экономикой(и не только нашей), мировой кризис набирает ход
в Украине: -тарифы газ не изменили -газ дадут Норвегия (или азеры, или еще кто-то) -денег дадут достаточно для соц выплат (на больше пока и не сильно надо), жаль что дороги перестали ремонтировать, но летом 2023 продолжат
-на фронте только ленд-лиз и в огромных количествах -к НГ война закончится (может и в ноябре), питун скоро откинется (у орков только с сентября закончатся запасы на складах(импортных товаров), вот тогда они начнут лапухом подтираться(бумаги своей они не выпускают) -эмбарго по нефти (и частично по газу) даст свои плоды
prodigy написав: меньше всего меня печалит давление форума
Не скажите, интересно понимать "состояние мозгов" по сути со всей Украины.
понимаю ваше состояние мозга, у вас паника (не ярко выражена в ваших сообщениях), но по факту она у вас гораздо сильнее
еще 2 недели сказал начальнику отделения банка, что при сдаче Лисичанска курс на панике может добавить 1 грн (когда стоял перед выбором, забирать по 100к в день и сразу откупить доллар(был один день когда курс 35,35/40) или оставить под военные
сдача Лисичанска в стратегическом плане не играет ровным счетом ничего налеты авиации будут (грачи и утюги) пока еще сотню не приземлят
ракеты (если по 30-40 вдень) закончатся к сентябрю (на 2 месяца у них запасы есть)
вы путаете тарелку с тем что в ней лежит. Если тарелка = уровень домохозяйки никто не запрещает кушать на корачках с пола. Тг это инструмент, он не отвечает за то, кто и как им пользуется. В качестве тарелки он удобен. Жаль что ICQ не достилго этого уровня 15 лет назад. Для кнопочных телефонов и медленного gprs это было космос как удобно, для общения по бизнесу и личным делам.
Фейсбук перегружен рекламой, в т.ч. видео, а по содержанию ничем не лучше. в вайбере у меня деловые контакты, не хочу перегружать его новостными каналами. Например папе (не смотря на топовый смартфон который я ему подарил) удобнее всего... телевизор. Привычка (или дело вкуса).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:я не делаю самоуверенных прогнозов и оценок космического масштаба (далее по тексту), как раз понимая, что не обладаю достаточным объемом знаний
тю, и вы считаете это достоинством? печалька (без претензий и с уважением к вам).
Априори нужным обьемом информации здесь не обладает никто, потому что форумчане далеки от генштаба. Запрещать людям делать прогнозы = давление на свободу слова. Степень их адекватности не обсуждается, по Законодательству даже шизофреники сохраняют полную дееспособность и диагноз не основание к их изоляции.
если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь но тем не менее тут есть ряд форумчан, которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.
мой прогноз - максимум, что может смочь Раша - это Донецкая область. но далеко не факт, и я надеюсь, что Краматорск удержат. или площадь пустыни на Донбассе станет еще больше... и это не метафора.
что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится.
сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.
что делать с ракетным террором городов - не знаю. что будет с экономикой к зиме? - тоже не знаю.
обратите вообще внимание, что чем больше человек разбирается в теме, тем более он осторожен в прогнозах. как-то так
люблю вас читать за взвешенную позицию) хочется верить что после выхода на админграницы донецкой и луганской области дальше не пойдут (или будет передышка). Но как человек со специфическим образованием, знаю что гитлер остановится ровно там где его остановят. Ему не нужны ни донецкая ни луганская область (в этом ответ что будет когда он их завоюет) ему не нужна Украина (слишком мелко, он же в своей голове не с Залужным а с нато воюет). Ему нужен весь мир.
которые тупо пишут прорасейские сообщения - но уже аккуратно, чтобы не забанили.
у россии нет по войне рациональной позиции! пророссийские сообщения это "наш фюрер всех умнее и сильнее он всех победит". Кстати по этой же причине с ним невозможно договориться (привет Макрону), причина войны у него в голове. Для экономики и внешней политики рф эта война полнейший провал.
если Вы позиционируете, что это сообщение - прогноз Наполеона из 6 палаты, а вон то - Чингиз-хана - из 5 палаты - то на здоровье, веселитесь
не хочу переходить на конкретные личности, но спор ради спора (как правило без аргументов) как раз заканчивается таким милым "весельем".
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 11:44, всього редагувалось 8 разів.
prodigy написав:Еще одно воспоминание из позднего СССР: в ноябре 1989 пассажирское судно Казахстан стояло в ремонте в Неаполе (и верфь выделила какие деньги на "культурное мероприятие"(автобус и билеты не экскурсию) в РИМ на обратном пути нас(человек 50) завезли в придорожный "ресторан" покушать, узнав что мы "русские" хозяева ресторана стали угощать , были очень возбужденные (нам было непонятно такое радушие), показывали большой палец вверх-"Горбачев карашо", мир дружба
спустя 5 лет (когда россия развязала уже четвертую войну за 3 года), стало понятно почему так радовались итальяшки и те же немцы ФРГ (которые были нашими основными туристами)-45 лет страха закончились, Горбачев просто избавил их от страха, с которым они жили больше 40 лет... в 2022м к ним снова вернулся тот страх
Виросло нове покоління людей, які не бачили війну, навіть більше - їх батьки не бачили війну. Тому ніякий страх до них не вернувся(і не вернеться), хіба що на словах. Ціна бензину/газу для них набагато важливіша ніж агресія РФ.
prodigy написав: меньше всего меня печалит давление форума
Не скажите, интересно понимать "состояние мозгов" по сути со всей Украины.
понимаю ваше состояние мозга, у вас паника (не ярко выражена в ваших сообщениях), но по факту она у вас гораздо сильнее
Как я уже упоминал, пошли беженцы. Нет, не те, что сейчас заполонили всю Европу. Те, что за последние восемь лет потеряли 3/4 соседей, но всё же жили, верили, наоборот работали и "развивались", рожали детей,...(в зоне прямой видимости Донецка) - Это как раз те Люди, без которых не будет Украины. Сейчас, оккупант стирает всё под "0". - Это не "паника", а "истерика" - "никто не забыт и ни что не забыто" - кто уничтожал ВПК, крал, убивал население с целью вымогательства, прихватизировало, оптимизировало, .... - грабило по бепределу. - Всё той шелупони, что паразитировала на землях Украины, кто её разрушал и раздирал в клочья... - Только по сегодняшнему дню, по деяниям "наших" казённых кукловодов "столько вопросов"!!!(прямой текст я себе никогда не позволяю)
Дискриминация и деление украинцев на "сорта" продолжается:
Украинкам, которые с 1 октября станут на военный учет, не будут запрещать выезжать за границу.
Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.
«Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на военном учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие», — объясняет он.
Тем не менее, по словам Андрусива, даже для военнообязанных женщин не будут вводить каких-либо ограничений для выезда из Украины.
«Конечно, в Верховной Раде могут принимать разные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запретов для женщин не произойдет», — считает Андрусив.
Если бы "люди" использовали мозг, когда это нужно... то много чего было бы иначе. Но мы "йдемо своїм шляхом"