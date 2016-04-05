vitaliian написав:в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.
польская национальная забава -драка с полицией на 1 МАЯ
каждый год (в этом наверно не было) они идут "мирной" демонстрацией на 1 мая с детьми, женами, пенсами...несут плакаты "добавить пенсии, зарплату"(все против капитализма) и каждый год у них запланированные драки с полицией в разных городах(дерутся до крови)
с 1600 по 1945 год эта страна 43 раза переживала гражданские войны, вторжения и оккупации. Как говорил национальный герой Польши маршал Пилсудский: «Воевать поляки не умеют, зато бунтовать…»
уверен, что поляки воевать умеют и любят с 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)
это вопрос смены буквально 1-2 поколений. Немецкая армия была прекрасной - и где она после 1945-го года? Евреи тысячелетиями умели только бежать от притеснений - но последние 80 лет у них вдруг самая эффективная армия в мире.
vitaliian написав:вы путаете тарелку с тем что в ней лежит.
Это, в принципе, верная позиция. Осталось привести примеры ТГ-каналов с достоверной оперативной информацией. В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
Kudrjavuy написав:Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди! Что своим трудом это формируют.
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
juristkostya написав:В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
вы изучили какие редкие породы макак проживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Надеюсь, не открою секрета, что: Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства орудийных стволов находились в Краматорске? О остальном лучше молчать....
Надеюсь, не открою секрета, что: Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства стволов находились в Краматорске? О остальном лучше молчать....
это оружие лучше или хуже того, что даёт нам Запад? Конструктивнее сосредоточиться на полной половине стакана, чем на пустой.