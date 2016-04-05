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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1537153815391540
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:54

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Это как раз те Люди, без которых не будет Украины
Украина чуть чуть больше чем Донецкая и Луганская область.

https://korrespondent.net/ukraine/44855 ... u-demohraf
"Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди!
Что своим трудом это формируют.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:56

  prodigy написав:
  vitaliian написав:в Польше такого не было и она сохранила человечность. Насколько правда судить не берусь.


польская национальная забава -драка с полицией на 1 МАЯ

каждый год (в этом наверно не было) они идут "мирной" демонстрацией на 1 мая с детьми, женами, пенсами...несут плакаты "добавить пенсии, зарплату"(все против капитализма)
и каждый год у них запланированные драки с полицией в разных городах(дерутся до крови)

с 1600 по 1945 год эта страна 43 раза переживала гражданские войны, вторжения и оккупации. Как говорил национальный герой Польши маршал Пилсудский: «Воевать поляки не умеют, зато бунтовать…»

уверен, что поляки воевать умеют и любят
с 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)
это вопрос смены буквально 1-2 поколений.
Немецкая армия была прекрасной - и где она после 1945-го года?
Евреи тысячелетиями умели только бежать от притеснений - но последние 80 лет у них вдруг самая эффективная армия в мире.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:00

  vitaliian написав:вы путаете тарелку с тем что в ней лежит.

Это, в принципе, верная позиция. Осталось привести примеры ТГ-каналов с достоверной оперативной информацией.
В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:08

  Kudrjavuy написав:Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди!
Что своим трудом это формируют.
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
  juristkostya написав:В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
вы изучили какие редкие породы макак проживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:14

vitaliian
:lol:
Надеюсь, не открою секрета, что:
Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства орудийных стволов находились в Краматорске?
О остальном лучше молчать....
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:16

  Kudrjavuy написав:vitaliian
:lol:
Надеюсь, не открою секрета, что:
Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства стволов находились в Краматорске?
О остальном лучше молчать....

это оружие лучше или хуже того, что даёт нам Запад? Конструктивнее сосредоточиться на полной половине стакана, чем на пустой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:19

"С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты.
Значит, недорабатываем.
Ну ок.
Поясняю:
- оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная (!) военная операция;
Ее главными задачами были:
- сковать основные силы противника,
- нанести им потери,
- выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны,
- создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.
Все задачи операции - выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском.
Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх.
Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти.
Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста.
А слом стереотипа - это очень дорогого стоит.
Это - рождение национальной военной школы.
Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на «хорошо» и это - в чрезвычайно сложных условиях.
Дилемма Кутузова разрешена в военном искусстве двести лет назад:
- сохранили армию - вернём территорию,
- не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории.
Как красный командир, я больше всего не любил в красных командирах тупой жуковский стереотип: «стоим до конца!»
А красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали.
Не, нам такого не нужно.
Если мы будем воевать, как РККА/РА, сотремся.
Нам нужно, как козаки - хитростью и маневром.
Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сио раз доказала), украинской армии нужно похоронить российскую.
Что и происходит.
Лезя на кусок мокрого сахара СДЛ, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения - взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне.
Лисичанск мы вернём.
Они, своё спущенное в могилу «величие» - нет.
Хватит ныть и выше нос.
В кои-то веки, мы снова сделали их красиво.)"

Арестович...
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