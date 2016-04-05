Это, в принципе, верная позиция. Осталось привести примеры ТГ-каналов с достоверной оперативной информацией.
В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:00
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:08
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
вы изучили какие редкие породы макак проживали в Харьковском эко парке Фельдмана? А сколько в Украине проживает маготов? Почитайте официальные источники, может они знают. А что говорили официальные источники о нападении до 24.02, будет война или шашлык на 1е мая? В то же время были тг каналы которые ещё в январе говорили что война неизбежна и начнется она с ракетных обстрелов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:14
vitaliian
Надеюсь, не открою секрета, что:
Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства орудийных стволов находились в Краматорске?
О остальном лучше молчать....
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:16
это оружие лучше или хуже того, что даёт нам Запад? Конструктивнее сосредоточиться на полной половине стакана, чем на пустой.
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:19
"С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты.
Значит, недорабатываем.
Ну ок.
Поясняю:
- оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная (!) военная операция;
Ее главными задачами были:
- сковать основные силы противника,
- нанести им потери,
- выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны,
- создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.
Все задачи операции - выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском.
Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх.
Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти.
Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста.
А слом стереотипа - это очень дорогого стоит.
Это - рождение национальной военной школы.
Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на «хорошо» и это - в чрезвычайно сложных условиях.
Дилемма Кутузова разрешена в военном искусстве двести лет назад:
- сохранили армию - вернём территорию,
- не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории.
Как красный командир, я больше всего не любил в красных командирах тупой жуковский стереотип: «стоим до конца!»
А красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали.
Не, нам такого не нужно.
Если мы будем воевать, как РККА/РА, сотремся.
Нам нужно, как козаки - хитростью и маневром.
Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сио раз доказала), украинской армии нужно похоронить российскую.
Что и происходит.
Лезя на кусок мокрого сахара СДЛ, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения - взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне.
Лисичанск мы вернём.
Они, своё спущенное в могилу «величие» - нет.
Хватит ныть и выше нос.
В кои-то веки, мы снова сделали их красиво.)"
Арестович...
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:19
Эвакуировать - это ключевое.
Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц.
Все как в 2014м.
И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:24
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время....
Повторю свой вопрос: назовите каналы, которые дают гарантированно проверенную инфу (Понятно, 100 процентов точности не бывает, но, во всяком случае, это должно быть явно выше 50%).
Что касается обезьян, то причин интересоваться ими не нахожу, это ваша личная проекция, похоже....
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 04 лип, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:25
я работаю с каузальными взаимосвязями и понимание поведения макак очень много обьясняет в людях, отделяя биологическое предикторы поведения от социальных.
а вы ничем не интересуетесь, если бы интересовались имели бы свою точку зрения, аргументы, какие то источники, вы только спорите. Правилами форума это не запрещено, я без претензий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 12:45, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коллега Арестовича по клубу оптимистов Буданов перенес освобождение Донбасса и Крыма с ноября 2022 на 2023-й год.
По планам РФ Донецкая и Луганская области должны повторить судьбу Крыма. Вышеперечисленные области, возможно, РФ готова покинуть. Но на условиях политического соглашения. По духу аналогичного Минску-2.
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