Додано: Пон 04 лип, 2022 12:19

"С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты.

Значит, недорабатываем.

Ну ок.

Поясняю:

- оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная (!) военная операция;

Ее главными задачами были:

- сковать основные силы противника,

- нанести им потери,

- выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны,

- создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

Все задачи операции - выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском.

Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх.

Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти.

Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста.

А слом стереотипа - это очень дорогого стоит.

Это - рождение национальной военной школы.

Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на «хорошо» и это - в чрезвычайно сложных условиях.

Дилемма Кутузова разрешена в военном искусстве двести лет назад:

- сохранили армию - вернём территорию,

- не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории.

Как красный командир, я больше всего не любил в красных командирах тупой жуковский стереотип: «стоим до конца!»

А красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали.

Не, нам такого не нужно.

Если мы будем воевать, как РККА/РА, сотремся.

Нам нужно, как козаки - хитростью и маневром.

Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сио раз доказала), украинской армии нужно похоронить российскую.

Что и происходит.

Лезя на кусок мокрого сахара СДЛ, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения - взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне.

Лисичанск мы вернём.

Они, своё спущенное в могилу «величие» - нет.

Хватит ныть и выше нос.

В кои-то веки, мы снова сделали их красиво.)"



Арестович...