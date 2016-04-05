juristkostya написав:Что касается обезьян, то причин интересоваться ими не нахожу, это ваша личная проекция похоже....
а вы ничем не интересуетесь, если бы интересовались имели бы свою точку зрения, аргументы, какие то источники, вы только спорите.
1. Не вам судить, чем я интересуюсь, и насколько глубоко. У вас просто нет доступа к достаточному объему данных, примите этот факт. 2. Я не "спорю". Я аргументированно показываю, почему то или иное утверждение входит в противоречие с другой достоверной информацией и/или логикой. Если хотите предметной дискуссии, ваша задача включить эти соображения в свои выкладки. Да, непросто, но необходимо.
juristkostya написав:Если хотите предметной дискуссии, ваша задача включить эти соображения в свои выкладки.
juristkostya написав:У вас просто нет доступа к достаточному объему данных,
из этих двух предложений вытекает что доступ к достаточному объему данных у вас есть, но оглашать его без "предметной дискуссии" (то есть спора) вы не намерены. С точки зрения каузальности, (о которой я писал выше), предиктор вашего поведения на форуме - спор, и вы делаете всё чтобы он состоялся. К счастью, макаки этим не страдают. У них гораздо более интересная и насыщенная жизнь, по сравнению с вашей.
Надеюсь, не открою секрета, что: Последние, не разграбленные и не уничтоженные предприятия что сохранили возможность полного технологического цикла производства стволов находились в Краматорске? О остальном лучше молчать....
это оружие лучше или хуже того, что даёт нам Запад? Конструктивнее сосредоточиться на полной половине стакана, чем на пустой.
Простоте, но "ФАКТ и причины" у меня в подсознании:
konstantin kirovograd написав:уверен, что поляки воевать умеют и любят с 1790 по 1939 легкая польская кавалерия считалась лучшей в Европе (вспомните Бородино, 5 пехотный корпус Понятовского , битва под Монте-Кассино и др)
Вы бы ещё коллега в пример монголо-татар привели.Они вообще в своё время пол зимного шарика на 300 лет захватили.А где сейчас монгольская армия
смысл в том, что поляки не сцыкуны (как и британцы)
Kudrjavuy написав:Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди! Что своим трудом это формируют.
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
Эвакуировать - это ключевое. Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц. Все как в 2014м. И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
juristkostya написав:Если хотите предметной дискуссии, ваша задача включить эти соображения в свои выкладки.
juristkostya написав:У вас просто нет доступа к достаточному объему данных,
из этих двух предложений вытекает что достаточный обьъем данных у вас есть но оглашать без "предметной дискуссии" (то есть спора) вы его не намерены. С точки зрения казуальности, о которой я писал выше, предиктор вашего поведения на форуме - спор, и вы делаете всё чтобы он состоялся.
Во-первых, вы совершенно зря ставите знак равенства между "предметной дискуссией" и "спором". Это разные виды интеллектуальной активности (о различиях могу рассказать подробнее, но здесь это оффтоп)
Во-вторых, надо принять простой тезис: идеальных источников информации нет. Поэтому, да, разные источники требуют сопоставления. И поэтому, уж простите, но я буду придерживаться прежнего критического подхода: если один источник противоречит другому и/или логике, об этом надо сказать.
Shaman написав:что сможем мы? в первую очередь надо отбить Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. опять же надеюсь, что получится. сколько это будет продолжаться - вот это уже сложный вопрос - но с освобождением - месяцы.
Коллега Арестовича по клубу оптимистов Буданов перенес освобождение Донбасса и Крыма с ноября 2022 на 2023-й год. По планам РФ Донецкая и Луганская области должны повторить судьбу Крыма. Вышеперечисленные области, возможно, РФ готова покинуть. Но на условиях политического соглашения. По духу аналогичного Минску-2.
Большинство заявлений от "наших кормчих" соответствует "немецкому сценарию" воссоединения. https://censor.net/ru/news/3344476/voen ... zelenskiyi По факту это будет наихудший вариант корейского. Поэтому РФ спокойно берёт контроль как минимум над территорией по Левобережью.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лип, 2022 12:59, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:Эвакуировать - это ключевое. Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц. Все как в 2014м. И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
обеспечить работой государство не может при всем желании, это не совок где куча людей протирали штаны, а государство платило им за это зарплату.
Если миллион человек умет стричь коням хвосты, государство что должно им дать миллион коней? Службы занятости работают с нулевой эффективностью, даже чтобы переучиться на актуальную профессию нужно сначала найти работодателя, заключить с ним 3х сторонний договор который гарантирует ваше трудоустройство через 4-6 месяцев. Ни один работодатель эту филькину грамоту не подпишет, его потом по судам затягают если через 6 месяцев нужной вакансии не будет.
По жилью знаю селят в школах, садиках, санаториях, спортзалах. Это не отели 5*, но бездомных ночующих на улице переселенцев я не видел ни разу. Значит кое как государство с этой задачей справляется. Волонтеры это тоже государство, если что. Не президент же должен памперсы раздавать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 13:06, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Эвакуировать - это ключевое. Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц. Все как в 2014м. И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
обеспечить работой государство не может при всем желании, это не совок где куча людей протирали шьаны а государство платило им зарплату. если миллион человек умет стричь коням хвосты, государство что должно им дать миллион коней?
логика мирного времени неприменима к ситуации мобилизации. Как очень грубый пример: большинство людей после минимального обучения может работать на стройках укрепрайонов. Или на стройках временного жилья для таких же как они беженцев. Организовать эти процессы в условиях войны государство не только может, но и должно.