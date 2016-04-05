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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:05
crumd написав:
Коллега Арестовича по клубу оптимистов Буданов перенес освобождение Донбасса и Крыма с ноября 2022 на 2023-й год.
"Надо немного потерпеть"?
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:05
vitaliian написав:
Волонтеры это тоже государство, если что.
Сотрите этот позор пока не поздно. Волонтеры существуют там и тогда, где и когда государство не справляется. Ну, это такая аксиома.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:11
juristkostya написав:
большинство людей после минимального обучения может работать на стройках укрепрайонов. Или на стройках временного жилья для таких же как они беженцев.
для такой работы нужна физическая сила и соответствующее здоровье. Те переселенцы, которым помогаю я, ни тем не другим в нужном обьеме не обладают. Чаще всего это женщины 50+ и дети, много детей. Среди них есть маломобильные, с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:14
vitaliian написав: juristkostya написав:
большинство людей после минимального обучения может работать на стройках укрепрайонов. Или на стройках временного жилья для таких же как они беженцев.
для такой работы нужна физическая сила и соответствующее здоровье. Те переселенцы, которым помогаю я, ни тем не другим в нужном обьеме не обладают. Чаще всего это женщины 50+ и дети, среди них есть маломобильные, с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д.
На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:18
juristkostya написав: vitaliian написав:
Волонтеры это тоже государство, если что.
Сотрите этот позор пока не поздно. Волонтеры существуют там и тогда, где и когда государство не справляется. Ну, это такая аксиома.
лишь бы поспорить
Держава - це публічна політична організація, що представляє загальний інтерес і здійснює управління справами суспільства від його імені й у його інтересах.
волонтер занимается "делами общества, от его имени и в его интересах" или нет?
ДЕРЖАВА – особлива форма організації співжиття численних спільнот людей...
волонтеры это многочисленные представители сообществ граждан Украины, или одинокий волк бегущий где то в поле?
вы точно юрист?
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vitaliian
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:21
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Волонтеры это тоже государство, если что.
Сотрите этот позор пока не поздно. Волонтеры существуют там и тогда, где и когда государство не справляется. Ну, это такая аксиома.
лишь бы поспорить
Держава - це публічна політична організація, що представляє загальний інтерес і здійснює управління справами суспільства від його імені й у його інтересах.
волонтер занимается "делами общества, от его имени и в его интересах" или нет?
ДЕРЖАВА – особлива форма організації співжиття численних спільнот людей,
волонтеры это Многочисленные сообщества граждан Украины, или одинокий волк бегущий где то в поле?
вы точно юрист?
Ваша попытка преподать мне теорию государства и роль общественных организаций в нём выглядит откровенно нелепо. Есть вопросы - задавайте.
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juristkostya
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:23
konstantin kirovograd написав:
Вы бы ещё коллега в пример монголо-татар привели.Они вообще в своё время пол зимного шарика на 300 лет захватили.А где сейчас монгольская армия
Тобто як це - де?..
Утримує 1/7 частку суші, та лізе в Україну, хіба не помітили?.. п'ятий місяць вже як...
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:25
sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
Вы бы ещё коллега в пример монголо-татар привели.Они вообще в своё время пол зимного шарика на 300 лет захватили.А где сейчас монгольская армия
Тобто як це - де?..
Утримує 1/7 частку суші, та лізе в Україну, хіба не помітили?.. п'ятий місяць вже як...
это СА
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Пон 04 лип, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:26
juristkostya написав: vitaliian написав:
Волонтеры это тоже государство, если что.
Сотрите этот позор пока не поздно. Волонтеры существуют там и тогда, где и когда государство не справляется. Ну, это такая аксиома.
У Вас якесь спотворене бачення ролі Держави...
1 У всьому світі - найефективнішим власником є приватний власник
2 В розвинутих країнахДержава контролює тільки обмежену кількість областей, в основному ті які впливають на безпеку....
Але в США - навіть ВПК- приватний.
Тому
Ніяка Держава не зможе замінити волонтера на громадських засадах , який сам робить і роздає каву/чай/канапки в черзі на кордоні....
Волонтера,який збирає по селу старі дитячі візочки і розвозить їх на вокзали...
Волонтера,який прихистить на ніч біженця...
І таких прикладів волонтерів - хоч греблю гати...
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:27
juristkostya написав:
На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.
К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.
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