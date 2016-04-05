juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.
К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.
Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта. И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 04 лип, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди! Что своим трудом это формируют.
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
Эвакуировать - это ключевое. Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц. Все как в 2014м. И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
золотые слова! только цирк дольше длится... Знаю, что многие в 2014-2015 эвакуировавшиеся "нейтральные" повозвращались через год-два-три (если оставалось там свое жилье), т.к. у них не было "подушки безопасности" , а тут оказались фактически брошены нашим государством на произвол судьбы.
Здесь, не далее, как пару дней назад поднимался вопрос, о "хлебе проданном за фуфли". Хочу, без всякой задней мысли просить у форумчан дать определение, чем отличаются предприниматели в одном случае и в другом? Это фактически две параллельные статьи в новостном форуме:
Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/p3351966
flysoulfly написав:Знаю, что многие в 2014-2015 эвакуировавшиеся "нейтральные" повозвращались через год-два-три (если оставалось там свое жилье), т.к. у них не было "подушки безопасности" , а тут оказались фактически брошены нашим государством на произвол судьбы.
Всё же выражение не совсем корректное. Им "нарезали официально", как туристам из за поребрика. И то, туристы из-за поребрика со "своим источником средств" вне пределов украинской юрисдикции, а тут законопослушные Граждане(На чужом празднике живота - где грабь награбленное, что не успели разграбить Чивакуни - откровенное зазеркалье это, в официальном режиме онлайн - выкладывал на параллельную ветку).
Starikan написав:Давайте скажу открытым текстом: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Ось "если бы рфия не вмешалась" ти б назвав цю війну громадянською. Але РФ вмішалась. В Криму вмішалась відкрито - військовими загонами захопили центральні органи влади в Криму, на Донбасі більш скритно - Стркелков і т.д., але згодом відкрито - Іловайськ і т.д. Ніяка вона не громадянська, почитай хоча б вікіпедію що таке "громадянська війна".
airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали? 2) Как Зеленский не сбежал? Все остальное, к сожалению, можно объяснить.
1)Аналитический отдел фонда "Повернись живим" готовил несколько докладов и рекомендаций по улучшению боеготовности ЗСУ еще до 22года и Хомчак их доклад "клал в стол" игнорил и забивал на все кроме "економии бюджета" путем отказа от любых оборонных закупок "будет война тогда и закупим". И единственный, кто серьезно изучил эти доклады был Залужный!" 2)Насколько сильно Зеленский зависит от коломойского мы даже представить себе не можем!И вот Игорь ВАлерьевич доигрался до того, что как только покинет Украину будет арестован по ордеру ФБР. Поэтому он и взял вову за штаны когда запахло жаренным.