vitaliian написав: Волонтеры это тоже государство, если что.
Сотрите этот позор пока не поздно. Волонтеры существуют там и тогда, где и когда государство не справляется. Ну, это такая аксиома.
У Вас якесь спотворене бачення ролі Держави... 1 У всьому світі - найефективнішим власником є приватний власник 2 В розвинутих країнахДержава контролює тільки обмежену кількість областей, в основному ті які впливають на безпеку.... Але в США - навіть ВПК- приватний.
Тому Ніяка Держава не зможе замінити волонтера на громадських засадах , який сам робить і роздає каву/чай/канапки в черзі на кордоні.... Волонтера,який збирає по селу старі дитячі візочки і розвозить їх на вокзали... Волонтера,який прихистить на ніч біженця... І таких прикладів волонтерів - хоч греблю гати...
juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.
К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.
juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.
я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.
К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.
Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта. И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 04 лип, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Украина" - это не только территории, экономика, производства, недра,... это прежде всего Люди! Что своим трудом это формируют.
правильно) а людей можно и нужно эвакуировать. И если это вовремя сделать, с Украиной ничего катастрофического не будет.
Эвакуировать - это ключевое. Но эвакуация по хорошему подразумевает какое-никакое жилье и трудоустройство. А у нас все это свалили на волонтеров и умыли руки. И весь этот цирк длится уже 5ый месяц. Все как в 2014м. И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...
золотые слова! только цирк дольше длится... Знаю, что многие в 2014-2015 эвакуировавшиеся "нейтральные" повозвращались через год-два-три (если оставалось там свое жилье), т.к. у них не было "подушки безопасности" , а тут оказались фактически брошены нашим государством на произвол судьбы.
Здесь, не далее, как пару дней назад поднимался вопрос, о "хлебе проданном за фуфли". Хочу, без всякой задней мысли просить у форумчан дать определение, чем отличаются предприниматели в одном случае, в другом и третьем? Это фактически две параллельные статьи в новостном форуме:
Оккупанты начали сбор урожая в Мариупольском районе. Фактически - кражу у агрохолдингов и фермеров, - Андрющенко. ФОТО Источник: https://censor.net/ru/p3351966
Как в первом так и во втором случае есть один озвученный фактор объединяющий две статьи. В моём случае, это для понимания, о бесперспективности иных методов противостояния этому. Третий случай:
Киевский чиновник организовал масштабную незаконную легализацию россиян, сбежавших в Украину https://www.ostro.org/general/criminal/news/640682/ По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы россии для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины. Незаконную деятельность организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам «гарантировали» выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженцев и даже трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки. Стоимость услуг составляла от $10 до 15 тыс. с человека", - говорится в сообщении.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лип, 2022 14:44, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly написав:Знаю, что многие в 2014-2015 эвакуировавшиеся "нейтральные" повозвращались через год-два-три (если оставалось там свое жилье), т.к. у них не было "подушки безопасности" , а тут оказались фактически брошены нашим государством на произвол судьбы.
Всё же выражение не совсем корректное. Им "нарезали официально", как туристам из за поребрика. И то, туристы из-за поребрика со "своим источником средств" вне пределов украинской юрисдикции, а тут законопослушные Граждане(На чужом празднике живота - где грабь награбленное, что не успели разграбить Чивакуни - откровенное зазеркалье это, в официальном режиме онлайн - выкладывал на параллельную ветку).
Starikan написав:Давайте скажу открытым текстом: в 2014м началась гражданская война, угли которой начали тлеть еще в 2004. Вспомните, как бесновался на трибуне в Северодонецке Кушнарев: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с оранжевой чумой". За 10 лет совместными усилиями рыгов, их спонсоров и рф эти угли были раздуты до открытого военного противостояния бамбаса остальной Украине. И даже если бы рфия не вмешалась и АТО достигла бы своих целей, пролитая с обеих сторон кровь еще десятилетиями препятствовала бы установлению спокойствия в этом регионе. Dixi.
Ось "если бы рфия не вмешалась" ти б назвав цю війну громадянською. Але РФ вмішалась. В Криму вмішалась відкрито - військовими загонами захопили центральні органи влади в Криму, на Донбасі більш скритно - Стркелков і т.д., але згодом відкрито - Іловайськ і т.д. Ніяка вона не громадянська, почитай хоча б вікіпедію що таке "громадянська війна".