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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 15411542154315441545>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:13

  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

1)Аналитический отдел фонда "Повернись живим" готовил несколько докладов и рекомендаций по улучшению боеготовности ЗСУ еще до 22года и Хомчак их доклад "клал в стол" игнорил и забивал на все кроме "економии бюджета" путем отказа от любых оборонных закупок "будет война тогда и закупим". И единственный, кто серьезно изучил эти доклады был Залужный!"
2)Насколько сильно Зеленский зависит от коломойского мы даже представить себе не можем!И вот Игорь ВАлерьевич доигрался до того, что как только покинет Украину будет арестован по ордеру ФБР. Поэтому он и взял вову за штаны когда запахло жаренным.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От якось не можу зрозуміти ( і судячи з усього - інші теж не можуть ) - як все-таки треба жити під час війни . Хто знає реальні сучасні ( хоч біль-менш зрозумілі і адекватні ) приклади ? Ізраїль ? Так у них там все-таки специфіка своя - на наші умов не схожа абсолютно . А так всі проводять паралелі з 2 світовою . Але ж це 80 років тому ! Та й процеси зовсім інші і люди . Хоча подивитися на 39-40 рік в Європі - там майже всі країни капітулювали на протязі кількох тижнів . У нас війна йде вже значно довше . З СРСР нас порівнювати не можна - інші масштаб зовсім . Яка у нас може бути евакуація насправді ? Просто поїхав кудись , де Гради не дістають - і все ... Робота ? Ага - як в радянських фільмах про дітей біля токарного станка ? Держава ? Так вона з державними підприємствами не годна раду дати - а мільйони людей - це взагалі ... А діти , навчання . Онлайн ? Ха-ха багато разів . ТОлку - ніякого практично . Особливо середні класи - де база знань накопичується ... На 1 вересня вже буде півроку гарячої війни . А далі ще ... Питань більше , ніж можна щось відповісти в принципі . Наприклад садочки - можуть працювати , чи ні ? І тут зразу купа питань - хоч як відповідати . Якщо ні - то куди дівати дітей ? Мамам сидіти дома без роботи ? Під час повітряної тривоги куди ? Так як зараз переважно - правило 2 стін ? Всім треба заробляти якось гроші - жити ж треба на щось . І ?
От тут говорили про роботу для переселенців . А вони захочуть цю роботу робити ? Масова робота завжди малокваліфікована і низько оплачувана . Це таки бізнес може щось . Але ж і бізнес не знає , що робити по суті ... Так - тримається переважно . А з масовим чи навіть середнім виробництвом у нас і так було не дуже ...
Тобто картинка насправді песимістично оптимістична . Зараз погано , буде ще гірше - а потім колись стане краще ... От зі строками питання ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:41

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Что касается обезьян, то причин интересоваться ими не нахожу, это ваша личная проекция похоже....
я работаю с каузальными взаимосвязями и понимание поведения макак очень много обьясняет в людях, отделяя биологическое предикторы поведения от социальных.

а вы ничем не интересуетесь, если бы интересовались имели бы свою точку зрения, аргументы, какие то источники, вы только спорите. Правилами форума это не запрещено, я без претензий.

Зображення
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/

Тут
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2022/
абсолютно інші цифри по бюджету.
А так як цьому сайту я довіряю набагато більше ніж статейкам з укр.правди, то ваша діаграма брехлива.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:46

  airmax78 написав:Меня две вещи ставят в тупик: 1)Как Зеленский смог назначить Залужного? Просто повезло или наши западные партнеры подсказали?
2) Как Зеленский не сбежал?
Все остальное, к сожалению, можно объяснить.

За 1) не знаю.
За 2) - Зеленський не трус. Це було відомо(я читав) ще до його президенства. В мирний час ця риса фактично не проявляється, але ось пригодилась. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 04 лип, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:48

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.

К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.

Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта.
И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.

Ещё одни - ошибки коммунизма. Вы случайно у нас в универе психологию не преподавали?
Как щас помню: "и запомните товарищи студетки, мужик- только с деньгами и бородой. Иначе- тряпка "😅😅😅
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:52

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:вы путаете тарелку с тем что в ней лежит.

Это, в принципе, верная позиция. Осталось привести примеры ТГ-каналов с достоверной оперативной информацией.
В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.


базисное ТГ сообщение: есть прилет, ждем инфу от официалов
подписался на 5-6 тг Одесы, многие повторяют инфу друг друга (большой пользы не вижу)
в тарелке - лапша
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:И с какого хрена народ не хочет эвакуироваться до последнего?...


-люди преклонного возраста(боятся что потеряют все), хотя оставаясь часто погибают
-инвалиды
-сторонники русского мира
-пофигисты
-люди , не способные начать жизнь на новом месте (практически пункт 1)

думаю, что из оставшихся в живым в подвалах Северодонецка вы не найдете патриотов
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:02

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:вы путаете тарелку с тем что в ней лежит.

Это, в принципе, верная позиция. Осталось привести примеры ТГ-каналов с достоверной оперативной информацией.
В лучшем случае перепечатывается инфо с официальных ресурсов, что полностью убивает преимущество в скорости.


базисное ТГ сообщение: есть прилет, ждем инфу от официалов
подписался на 5-6 тг Одесы, многие повторяют инфу друг друга (большой пользы не вижу)
в тарелке - лапша

Отымена
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:04

  beee написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.я для себя проводил такие параллели... Сейчас всё сильно иначе, люди мало работают руками, имеют лишний вес, проблемы с сердцем/сосудами и нестабильную психику. Чаще впадают в депрессию, подвержены упадническим настроениям, панике и немотивированной агрессии.

К государству у многих из них иждивенческая позиция (нам должны). С таким набором качеств кашу не сваришь. Где с этим всё ок, люди саморганизовываются в вайбер группах, находят инструмент и работают. Даже забесплатно. Кто то бесплатные обеды готовит. В парке напротив меня волонтеры занимаются с детьми переселенцев, типа летнего лагеря. Все эти процессы идут вне правового поля, для такой деятельности нужна гос.регистрация, устав. Законодательство отстаёт от реалий времени.

Это все верно, но не меняет сути: в условиях мобилизации государство вынуждено взять на себя ряд проектов, которые в мирное время неактуальны. На данный момент я не вижу даже _попыток_ централизованного набора рабочих рук на проекты обороны и размещения беженцев. Хотя вполне очевидно, что заливать бетоном "линию Маннергейма" можно только в рамках единого государственного проекта.
И вы ведь понимаете, там надо не только копать землю и месить раствор. Там надо кормить, стирать. Надо пошить людям элементарные спецовки/рукавицы. То есть, и для женщин, и даже для колясочных инвалидов работа есть.

Ещё одни - ошибки коммунизма. Вы случайно у нас в универе психологию не преподавали?
Как щас помню: "и запомните товарищи студетки, мужик- только с деньгами и бородой. Иначе- тряпка "😅😅😅

Та без проблем, давайте подождем, пока группы волонтеров на своё усмотрение построят сеть укреплений вдоль границы. Сами наметят места, сами займут чью-то землю, сами определят конструкцию .... Ну разве может государство заниматься обороной? Глупости какие .....
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 04 лип, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:На укрепрайонах 2МВ работали и женщины, и старики, и подростки. А при нынешней механизации физический труд существенно облегчился.


у нас это стали показывать только после распада совка: немцы до 1947г в обязательном порядка должны были выходить на хозработы (рабочий день 12 часов, выходной 1 день в неделю), иначе не получишь пайку

Трудовые армии в СССР(1942-1946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BE%D0%B2

сегодня не возможно представить, чтобы Виталиан приехал к переселенцам на КАМАЗе и приказал-все грузитесь в кузов (поедем в лес дрова на зиму заготавливать), или в Гостомель-завалы разбирать
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